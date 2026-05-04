Vini Jr. toma atitude em meio aos rumores de término com Virginia

Em meio às especulações sobre uma possível crise no relacionamento, Vini Jr. voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (4) ao dividir com os seguidores um momento ao lado de Virginia Fonseca.
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O registro, publicado nos stories do Instagram, mostra o casal em clima descontraído, cantando junto em um tipo de karaokê improvisado, afastando os rumores de término.
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Na imagem, o atacante aparece abraçando a influenciadora, em um gesto que sugere proximidade e intimidade.
A publicação foi acompanhada por um emoji de coração e pela trilha sonora de Peaches, de Justin Bieber.
O casal tornou público o namoro em janeiro deste ano e, desde então, já esteve envolvido em controvérsias, incluindo rumores de traição.
Como os rumores se intensificaram
Conhecida por interagir com frequência nas postagens do jogador, Virginia não curtiu nem comentou a publicação feita por Vini Jr. neste domingo (3), atitude que reacendeu comentários entre os fãs.
Nos comentários, seguidores rapidamente notaram a ausência. "Perceberam q Virgínia nem curtiu nem comentou na foto do gato dela", escreveu um usuário, acompanhado de emoji de surpresa.
"Só vim procurar o comentário da Virginia...", disse outro. "Cadê o comentário da vivibora?", questionou mais um.
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