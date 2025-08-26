InícioColunistas#Mariana Morais
Deborah Secco faz relato impactante após irmã morrer durante exame médico

Atriz contou como a morte de sua irmã mais velha interferiu na criação de sua filha

Deborah Secco faz relato impactante sobre irmã que morreu durante exame médico - (crédito: Reprodução/GNT)

Deborah Secco participou do podcast "Mil e Uma TrETAS" nesta segunda-feira (25) e emocionou ao relembrar a morte da irmã mais velha, Ana Luísa, vítima de um choque anafilático aos cinco anos de idade, durante um procedimento médico.

A atriz refletiu sobre como essa perda precoce impactou profundamente a forma como cria a filha, Maria Flor, de 9 anos. “Isso trouxe uma urgência pra vida, sabe? A minha mãe só me falava ‘não’ se não pudesse mesmo”, explicou Deborah.

Ela contou que sua mãe adotou uma postura mais permissiva após o luto. “E eu lembro uma vez que queria fazer um negócio no cabelo, e todo mundo criticava: ‘ai, você vai deixar? Ela tá novinha pra fazer’. E ela falava: ‘minha outra filha morreu antes, nunca pude deixar a minha outra filha fazer’.”

Deborah, que tinha apenas dois anos quando a irmã faleceu, contou que reproduz essa mesma urgência ao lado da filha. “Crio a Maria muito assim também, com essa urgência, sabe? Realmente não pode?".

"[...] Isso vai deixar ela tão feliz e é uma coisa que levo pra minha vida todas as vezes que eu me despeço, todas as vezes que saio de casa. Dificilmente prometo que volto, sabe? Acho que foram coisas que foram ficando em mim”, concluiu a artista.

 

