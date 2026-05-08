Vídeo: Flávio mira Lula e acusa PT de fazer "teatro" sobre CPI do Banco Master

Flávio Bolsonaro vinculou Lula e o PT às investigações do Banco Master pela tentativa de barrar a criação da CPI sobre o caso. - (crédito: Fotos: Reprodução e Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou o governo Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores ao cobrar o avanço das investigações envolvendo o caso Banco Master. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (8/5), o parlamentar acusou a legenda de ter atuado contra a criação de uma comissão parlamentar de inquérito e afirmou que, diante da repercussão do episódio, petistas agora tentam “fazer teatro” ao defender publicamente a apuração.

Na gravação, Flávio sustenta que “o PT foi contra a CPI” e afirma que a mudança de discurso ocorreu porque “não dá mais para segurar”. “A oposição assinou, eu assinei, e agora a CPI vai sair. Eles querem pagar de bonzinho? Não cola. Quem tentou esconder agora não pode posar de herói. O Brasil está vendo”, declarou.

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A publicação foi acompanhada de uma legenda ainda mais incisiva: “Tudo acontece nos governos do PT. Mas, curiosamente, nunca é culpa deles. Já perceberam isso? O PT foi contra a CPI do Banco Master. Agora que a bomba estourou, querem posar de defensores da investigação. O Brasil tá vendo”.

O senador amplia, na gravação, a ofensiva política ao associar nomes próximos ao governo ao caso. Flávio cita o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, além do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e do ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, sugerindo conexões políticas em torno das investigações e levantando questionamentos sobre a atuação do PT diante das denúncias que vieram à tona.

Ao mirar diretamente o presidente Lula, Flávio também faz um movimento calculado de posicionamento político. Pré-candidato declarado ao Planalto, o senador intensifica o discurso de confronto com o PT e tenta consolidar uma narrativa segundo a qual o governo teria buscado conter o avanço das investigações — tese que deve alimentar o embate entre oposição e base governista nos próximos dias.

Assista ao vídeo

Tudo acontece nos governos do PT.

Mas, curiosamente, nunca é culpa deles.



Já perceberam isso?



O PT foi contra a CPI do Banco Master.

Agora que a bomba estourou, querem posar de defensores da investigação.



O Brasil tá vendo! pic.twitter.com/NE0DAeJpqG — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 8, 2026