O que é a capuzplastia, cirurgia íntima feita por Gretchen

Gretchen chamou atenção nas redes sociais ao revelar que passou recentemente por uma capuzplastia, procedimento cirúrgico realizado na região íntima.
A cantora explicou que decidiu recorrer à cirurgia após notar mudanças na área depois de perder peso.
Mas o que é a capuzplastia?
O procedimento consiste na retirada do excesso de pele que recobre o clitóris, conhecido como prepúcio do clitóris, com o objetivo de melhorar a flacidez da região e proporcionar mais conforto à paciente.
Responsável pela cirurgia da artista, o urologista Ubirajara Barroso Jr., especialista em reconstrução genital, esclareceu que a intervenção pode ser indicada em diferentes casos, indo além da questão estética.
“Essa é uma cirurgia indicada quando há um aumento do prepúcio do clitóris, aquela pele que recobre a área", explicou o médico.
Ele também destacou que o excesso de pele pode gerar impactos físicos e emocionais. "Muitas vezes, a indicação acontece por uma questão estética, por conta do desconforto psicológico, mas também pode dificultar a higiene e causar irritação por fricção com roupas mais apertadas”, afirmou.
Ao comentar sua decisão, Gretchen contou que as mudanças no corpo após o emagrecimento influenciaram diretamente sua autoestima.
“Depois de emagrecer muito, a parte
" target="_blank">íntima ficou um pouco sem forma, com flacidez, e eu queria um resultado bom e eficiente”, declarou em entrevista ao jornal O Globo.
