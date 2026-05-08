O que é a capuzplastia, cirurgia íntima feita por Gretchen

Famosa usou as redes sociais para compartilhar a novidade com o público

O que é a capuzplastia, cirurgia íntima feita por Gretchen - (crédito: Instagram)
O que é a capuzplastia, cirurgia íntima feita por Gretchen - (crédito: Instagram)

Gretchen chamou atenção nas redes sociais ao revelar que passou recentemente por uma capuzplastia, procedimento cirúrgico realizado na região íntima.

A cantora explicou que decidiu recorrer à cirurgia após notar mudanças na área depois de perder peso.

Mas o que é a capuzplastia?

O procedimento consiste na retirada do excesso de pele que recobre o clitóris, conhecido como prepúcio do clitóris, com o objetivo de melhorar a flacidez da região e proporcionar mais conforto à paciente.

Responsável pela cirurgia da artista, o urologista Ubirajara Barroso Jr., especialista em reconstrução genital, esclareceu que a intervenção pode ser indicada em diferentes casos, indo além da questão estética.

“Essa é uma cirurgia indicada quando há um aumento do prepúcio do clitóris, aquela pele que recobre a área", explicou o médico.

Ele também destacou que o excesso de pele pode gerar impactos físicos e emocionais. "Muitas vezes, a indicação acontece por uma questão estética, por conta do desconforto psicológico, mas também pode dificultar a higiene e causar irritação por fricção com roupas mais apertadas”, afirmou.

Ao comentar sua decisão, Gretchen contou que as mudanças no corpo após o emagrecimento influenciaram diretamente sua autoestima.

“Depois de emagrecer muito, a parte

 
 
 
" target="_blank">íntima ficou um pouco sem forma, com flacidez, e eu queria um resultado bom e eficiente”, declarou em entrevista ao jornal O Globo.

 

 

 

 

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 08/05/2026 10:46
