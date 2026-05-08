Delgatti deve deixar presídio nesta sexta-feira após decisão de Moraes

Moraes destacou em sua decisão o "ótimo comportamento" de Delgatti atestado pela direção da unidade prisional - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O hacker Walter Delgatti Neto deve deixar o presídio de Potim, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (8/5), após decisão do ministro Alexandre de Moraes que autorizou a progressão de pena para o regime aberto. Delgatti passará a cumprir a condenação em casa, sob monitoramento eletrônico.

A medida foi concedida por Moraes na quinta-feira (7), depois de manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). Na decisão, o ministro afirmou que o condenado cumpriu os requisitos previstos na Lei de Execução Penal para avançar ao regime menos rigoroso, destacando o “ótimo comportamento” atestado pela direção da unidade prisional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Justiça da Itália aceita extradição de Carla Zambelli ao Brasil

O advogado de defesa, Ariovaldo Moreira, afirmou que levaria a decisão ao presídio para providenciar a soltura do hacker ainda nesta sexta. “Eu não falei com ele ainda, mas certamente muito feliz”, declarou o defensor ao comentar a decisão judicial.

Mesmo no regime aberto, Delgatti seguirá submetido a uma série de medidas cautelares determinadas pelo STF. Entre as restrições impostas estão o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar no período noturno durante a semana e integralmente aos fins de semana e feriados, além da proibição de deixar a comarca sem autorização judicial.

Delgatti foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserir um falso mandado de prisão contra Alexandre de Moraes no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Segundo a investigação, a ação teria ocorrido a mando da ex-deputada bolsonarista Carla Zambelli, que nega participação no caso.

O acórdão condenatório transitou em julgado em junho de 2025, quando Moraes determinou o início do cumprimento da pena em regime fechado. Em janeiro deste ano, o ministro já havia autorizado a progressão de Delgatti para o semiaberto, também após parecer favorável da PGR.