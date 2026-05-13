Áudio a Vorcaro: PL reafirma apoio a Flávio Bolsonaro e pede CPI do Master

A nota destaca que a bancada da legenda permanece "unida e confiante" - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

A liderança do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados reafirmou publicamente, nesta quarta-feira (13/5), o apoio ao senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), classificando como “claras, coerentes e objetivas” as explicações dadas por ele sobre a busca de patrocínio privado — tendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, como fonte — para um projeto de natureza privada.



“Não aceitaremos tentativas de transformar uma iniciativa privada em narrativa política artificial para atingir adversários. Seguimos fortes na defesa da verdade, da transparência e da correção de condutas daqueles que representam milhões de brasileiros”, escreveu o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara, em seu perfil no X (antigo Twitter).

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A nota destaca que a bancada da legenda permanece “unida e confiante” na conduta do senador, assegurando a “lisura de seus atos” e a correção de sua conduta. O documento termina de forma incisiva pedindo a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Banco Master.

NOTA



A Liderança do Partido Liberal na Câmara dos Deputados reitera que as explicações apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro são claras, coerentes e objetivas.



Os fatos dizem respeito à busca de patrocínio privado para um projeto privado, sem qualquer utilização de… — Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) May 13, 2026