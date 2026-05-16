Cena de facada em filme sobre Bolsonaro vira alvo de piadas nas redes sociais

Cena de facada em filme sobre Bolsonaro vira alvo de piadas e críticas nas redes sociais - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A divulgação de trechos de Dark Horse, cinebiografia inspirada na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou provocando uma onda de comentários nas redes sociais. O principal motivo foi a repercussão da cena que recria o atentado sofrido pelo político durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora.

Internautas passaram a compartilhar vídeos e imagens dos bastidores do longa, especialmente do momento em que o personagem interpretado por Jim Caviezel aparece sendo atingido por uma facada. A sequência rapidamente viralizou e gerou uma enxurrada de memes, críticas e comparações feitas por usuários da internet.

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Muita gente ironizou a atuação e a caracterização do ator norte-americano, conhecido por trabalhos em produções religiosas e de ação. Entre os comentários mais compartilhados, um internauta escreveu: Eles vão garantir a primeira framboesa de ouro do Brasil, fazendo referência ao prêmio dedicado aos piores filmes do cinema. Outros usuários também debocharam do visual adotado na produção e da qualidade da cena divulgada.

NOTAS? Cena da facada no filme do Jair Bolsonaro vaza e atuação surpreende. pic.twitter.com/enUZKeGmkr — poponze (@poponze) May 14, 2026

Além da repercussão envolvendo o teaser, o filme também entrou em evidência por conta de uma polêmica ligada ao financiamento do projeto. Reportagens apontaram que o senador Flávio Bolsonaro teria solicitado cerca de R$ 134 milhões ao empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, para cobrir custos da produção. O assunto aumentou ainda mais a discussão nas redes sociais, onde usuários questionaram os valores envolvidos no longa.

As críticas continuaram após a divulgação dessas informações. Foi pra isso que o Vorcaro pagou milhões? Ele deveria pedir o reembolso com juros, escreveu um perfil. Outro comentário que ganhou repercussão dizia: Milhões investidos e nem uma peruca decente compraram.

Mesmo antes da estreia oficial, Dark Horse já se tornou um dos assuntos mais comentados nas plataformas digitais. Entre críticas, memes e debates políticos, a produção segue dividindo opiniões e chamando atenção pela repercussão antecipada.

esse filme tá horrivel kkkkk pic.twitter.com/vfeQ0qaI7X — xarzin (@xarzin37121) May 14, 2026

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