Pesquisa Genial/Quaest revela apoio de 68% ao fim da escala 6x1

Segundo o levantamento, 68% dos entrevistados defendem o fim da escala, enquanto 24% são contrários - (crédito: Fotográfo/Agência Brasil)

Uma nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (18/5), indica que a maioria dos brasileiros é favorável ao fim da escala de trabalho 6x1, mas o apoio à proposta depende da manutenção dos salários.

Segundo levantamento, 68% dos entrevistados defendem o fim da escala, enquanto 24% são contrários. No entanto, quando a mudança é associada à redução salarial, o cenário se inverte: o apoio cai para 22% e a rejeição sobe para 70%, evidenciando a centralidade da renda na avaliação da proposta.

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O recorte por perfil mostra maior adesão entre jovens e pessoas de menor renda. Entre brasileiros de 16 a 34 anos, 73% são favoráveis à mudança. Já entre aqueles com renda de até dois salários mínimos, o índice é de 72%. Entre os entrevistados com ensino fundamental, o apoio chega a 71%. As mulheres também aparecem mais favoráveis, com 70% de aprovação, ante 66% entre os homens.

A divisão política acompanha a tendência geral de maioria favorável, embora com variações. Entre os chamados lulistas, o apoio atinge 79%. Entre os bolsonaristas, 54% defendem o fim da escala. Entre os independentes, o índice é de 68%.

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A resistência à proposta de redução da jornada de trabalho é maior entre brasileiros com renda superior a cinco salários mínimos (36%), eleitores que se declaram bolsonaristas (38%) e moradores da região Sul (29%). Em contrapartida, os menores índices de rejeição são observados entre os lulistas (14%) e jovens de 16 a 34 anos (20%).

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O levantamento ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 8 e 11 de maio de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-03598/2026.

Fim da escala 6x1 chega à reta decisiva

A última semana foi marcada por uma intensificação dos debates sobre o fim da escala 6x1 no Congresso Nacional, em meio à aceleração da tramitação das propostas que tratam da redução da jornada no país. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), projetou a aprovação dos projetos que tratam do fim da escala de trabalho 6x1 até o fim deste mês.

Motta ainda explicou que o momento é de o Legislativo fazer "um texto de convergência" e pontuou que o debate em torno do fim da escala 6x1 "não pertence a um partido ou a um governo". A declaração à imprensa foi durante a corrida em celebração aos 200 anos do Parlamento brasileiro que ocorreu no domingo (17/5).