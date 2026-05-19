"Qualquer envolvimento com Vorcaro tem muitas consequências", diz Salles

O deputado afirmou que "não é nada confortável" ver um candidato da direita associado a Vorcaro. Segundo ele, o empresário é atualmente "a figura mais tóxica do cenário político brasileiro" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP), pré-candidato ao Senado, afirmou que os diálogos divulgados envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) e o empresário Daniel Vorcaro provocaram desgaste político no campo conservador e abriram incertezas sobre a disputa presidencial. Em entrevista ao programa CB.Poder, parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, Salles declarou que os desdobramentos do caso podem comprometer a viabilidade eleitoral do senador e disse que a proximidade do filho mais velho de Jair Bolsonaro com Vorcaro causa desconforto dentro da direita.

Durante a conversa com as jornalistas Denise Rothenburg e Adriana Bernardes, o parlamentar afirmou que seu candidato à Presidência é o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, nome do Partido Novo para a corrida eleitoral. Apesar disso, reconheceu que Flávio ainda aparece à frente entre os nomes ligados ao bolsonarismo. Salles avaliou, porém, que os áudios vazados trouxeram prejuízo político imediato ao senador. O deputado afirmou ainda que “não é nada confortável” ver um candidato da direita associado a alguém que, segundo ele, se tornou “a figura mais tóxica do cenário político brasileiro”.

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Michelle

Salles também comentou a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) assumir protagonismo na disputa presidencial. O deputado afirmou que Michelle construiu espaço político próprio após a passagem pelo Palácio do Planalto, destacando a atuação em pautas sociais e na criação do PL Mulher. Para ele, ela reúne credenciais para disputar a Presidência, embora tenha ponderado que a decisão depende do ex-presidente Jair Bolsonaro, da família e do Partido Liberal.

Ao abordar a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Ricardo Salles criticou a tentativa do parlamentar de associar sua imagem às medidas tarifárias anunciadas pelo governo norte-americano contra o Brasil. O deputado afirmou que nenhum brasileiro deveria defender sanções comerciais ao próprio país e disse acreditar que Eduardo tentou “pegar carona” politicamente no episódio. Ainda assim, Salles declarou que considera os EUA um parceiro mais confiável que a China em acordos comerciais e investimentos estratégicos. Segundo ele, o Brasil precisa manter relações internacionais pragmáticas, mas com cautela em setores considerados sensíveis, como infraestrutura e energia.

Ricardo Salles também confirmou apoio à reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, mas elevou o tom ao comentar a disputa pelo Senado. O deputado voltou a atacar o Centrão e criticou possíveis candidaturas apoiadas por setores ligados ao grupo político.

Salles afirmou que o Centrão mantém um “modus operandi” baseado na ocupação de cargos públicos e na influência sobre estruturas do Estado. Ao justificar as críticas, citou episódios recentes envolvendo investigações políticas e disse que o grupo atua em diferentes governos, independentemente da orientação ideológica.

Veja a entrevista na íntegra:

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro