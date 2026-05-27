O presente inusitado de Sâmia Bonfim a Nikolas na Câmara

A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) presenteou o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) com uma frasco de óleo de peroba ao ironizar o posicionamento do bolsonarista durante a campanha pelo fim da escala 6x1. O momento foi registrado em vídeo publicado nas redes da deputada, nesta quarta-feira (27/5).

“É o seu presente, depois de tanta mentira”, afirmou Sâmia ao entregar o produto utilizado para lustrar objetos de madeira enquanto Nikolas era entrevistado por repórteres no Congresso Nacional. Nas redes sociais, ela chamou o deputado de “cara de pau” e o acusou de mentir sobre a escala 6x1. “Até hoje ele não apresentou a carteira de trabalho”, publicou.

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CARA DE PAU! Entreguei ao Nikolas o presente que ele merece por mentir tanto sobre o fim da escala 6x1. Até hoje ele não apresentou a carteira de trabalho. pic.twitter.com/UY9H3eeMSA — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 27, 2026

Nikolas rebateu afirmando que a deputada do Psol estava querendo votos. “Ela não tem e precisa de mim para ganhar votos”, disse. “Ela está desesperada, é ano eleitoral”. Sâmia negou: "Nunca precisei de você. Cheguei aqui quando você ainda estava nas fraudas".

A entrega do “presente” foi uma resposta de Sâmia ao destaque apresentado pelos deputados do PL à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6x1. O partido ligado à extrema direita propõe que seja votada a versão inicial do texto, com escala 4x3, em uma tentativa de forçar o Governo Federal a defender uma versão menos popular da proposta.

“O eleitorado entende com imagem, talvez didaticamente é isso que estou fazendo”, disse Sâmia. “É óleo de peroba de quem está contra o trabalhador e agora tentou apresentar uma emenda. Apresenta uma carteira de trabalho, Nikolas Ferreira, assinada na escala 6x1".

Noite decisiva

O Plenário da Câmara passa a noite desta segunda (27) discutindo a PEC 221/2019, que reduz a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40, com dois dias de descanso. Mais cedo, o texto foi aprovado em comissão especial com parecer do relator Leo Prates (Republicanos-BA).

Durante a votação da comissão, 34 deputados votaram a favor e 4 contra. Os votos contrários são dos partidos PL e Novo. Caso o texto seja aprovado a noite, a proposta segue para o Senado.