PGR decidirá sobre delação de Vorcaro

Vorcaro no depoimento em dezembro: por causa da prisão do pai, banqueiro estaria disposto a falar mais - (crédito: Reprodução/STF)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pode tomar uma decisão ainda nesta semana sobre um acordo de delação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Em uma nova frente de negociação, a defesa do banqueiro busca fechar a colaboração premiada com a instituição, após acordo semelhante ter sido rejeitado pela Polícia Federal. Uma reunião deve ocorrer amanhã entre os advogados do empresário e procuradores.

A PGR decidiu oferecer mais uma chance para que o executivo conte tudo que sabe. A informação foi revelada pela coluna da Malu Gaspar, do jornal O Globo, e confirmada pelo Correio. Os procuradores do caso aguardam novas informações repassadas por Vorcaro, assim como documentos e provas relacionadas ao megaesquema de corrupção e os envolvidos.

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A expectativa da PGR, no entanto, é de que Vorcaro não apresentará provas relevantes, tendo em vista o comportamento dele com os investigadores da PF. Apesar disso, fontes ligadas à apuração acreditam que, após a prisão do pai, Henrique Vorcaro, o banqueiro esteja mais propenso a falar. A ausência de nomes importantes na investigação pode resultar em penas maiores para os dois.

A rejeição ao acordo de colaboração por parte da Polícia Federal ocorreu por conta da ausência de informações relevantes e das suspeitas de que ele tenta proteger pessoas próximas. Na mesma semana em que a corporação rejeitou a proposta de delação, o advogado José Luís Oliveira Lima deixou a defesa de Vorcaro.

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Para a PF, a possibilidade de um acordo de delação está praticamente descartada. Uma mudança só ocorreria diante de provas consistentes e de informações que permitissem o aprofundamento da investigação e a recuperação de parte relevante dos recursos desviados. O material colhido em sete celulares que estavam em poder do empresário já foi suficiente para dar o organograma do esquema, apontar os principais beneficiados e as práticas usadas para tentar mascarar os contratos ilegais e as fraudes envolvendo lavagem e desvio de dinheiro.



