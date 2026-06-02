Fachin alerta relatora da ONU para ameaças à independência do Judiciário

Presidente do STF defendeu o fortalecimento da cooperação internacional em favor da independência judicial - (crédito: Antonio Augusto/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, manifestou nesta terça-feira (2/6) preocupação com ameaças à independência do Poder Judiciário e aos pilares das democracias constitucionais durante encontro com a relatora especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Independência de Magistrados e Advogados, Margaret Satterthwaite.

Segundo o STF, Fachin destacou o cenário enfrentado por democracias em diferentes partes do mundo e alertou para os riscos representados por ataques dirigidos a tribunais e magistrados.



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"O Supremo Tribunal Federal desempenhou papel decisivo na defesa da ordem democrática e da legalidade constitucional", afirmou o presidente da Corte, segundo nota, ao destacar a necessidade de proteção permanente das instituições e dos agentes responsáveis pela defesa do Estado Democrático de Direito.

Durante a reunião, Fachin também demonstrou preocupação com o que classificou como pressões externas sobre o Judiciário por meio de sanções unilaterais que poderiam afetar a independência judicial. Segundo o ministro, iniciativas voltadas a constranger magistrados por decisões tomadas no exercício de suas funções representam um sinal de alerta para as democracias.

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Fachin afirmou ainda que os desafios enfrentados atualmente não devem ser subestimados, mas ressaltou confiar na capacidade das instituições brasileiras de responder às ameaças ao Estado de Direito e à autonomia do Judiciário.

Ao final do encontro, o presidente do STF defendeu o fortalecimento da cooperação internacional em favor da independência judicial e da proteção dos valores democráticos compartilhados pelas nações comprometidas com os direitos humanos e a preservação das instituições constitucionais.