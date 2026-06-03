Lula critica brasileiros que apoiam medidas dos EUA contra o país

"Eu saí de lá convencido de que a gente estava estabelecendo uma nova lógica no relacionamento democrático e civilizado", disse Lula durante reunião ministerial - (crédito: Ricado Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (3/6), que foi surpreendido por decisões recentes do governo dos Estados Unidos, apesar das iniciativas adotadas pelo Brasil para fortalecer o diálogo entre os dois países.

Durante a reunião ministerial, o petista relatou ter entregue pessoalmente quatro documentos ao presidente norte-americano, Donald Trump, abordando temas considerados estratégicos para a relação bilateral.

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Segundo Lula, os materiais tratavam do combate ao narcotráfico e ao crime organizado, da agenda comercial entre os países, do acordo negociado por Brasil e Turquia com o Irã em 2010 sobre o enriquecimento de urânio, e de questões relacionadas a terras raras e minerais críticos.

O presidente disse que optou por entregar os documentos diretamente a Trump para garantir que fossem analisados. “Eu vou entregar pessoalmente para você os quatro documentos, leve para casa e leia. Ao deitar, leia esses documentos. Documento que é muito importante para a relação com o Brasil”, relatou.

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De acordo com Lula, o encontro havia deixado a impressão de que Brasil e Estados Unidos caminhavam para uma nova etapa de relacionamento. “Eu saí de lá convencido de que a gente estava estabelecendo uma nova lógica no relacionamento democrático e civilizado entre Brasil e Estados Unidos”, afirmou.

O presidente declarou, porém, que foi surpreendido pelas decisões anunciadas posteriormente pelo governo norte-americano. “Confesso a vocês que fui pego de surpresa”, disse.

Traição da pátria

Durante a reunião, Lula também criticou brasileiros que, segundo ele, estariam incentivando medidas contra o país por interesses políticos internos. Sem citar nomes, afirmou que há pessoas apostando que eventuais punições ao Brasil poderiam prejudicar uma candidatura presidencial.

“Tem brasileiros fomentando essa briga, na perspectiva de que, se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura para presidente da República”, afirmou.



Na avaliação do presidente, esse tipo de postura acaba prejudicando a população brasileira. “O imbecil desse não percebe que o que é prejudicado é o povo, não Lula”, declarou.

Lula elevou o tom ao classificar a atuação desses brasileiros como um ato de deslealdade ao país. “Pedir uma punição ao país na perspectiva de derrotar uma candidatura ou de levar vantagem é de uma grosseria”, disse. Em seguida, acrescentou: “Em qualquer outro país do mundo, em qualquer outro momento histórico, isso seria chamado de traição da pátria”.

