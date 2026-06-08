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TRATAMENTO

Lula sanciona lei de Bia Kicis para atendimento à dor crônica

Texto institui a cor verde e a data de 5 de julho como símbolos nacionais do enfrentamento à condição que afeta 37% dos brasileiros

Nova legislação institui a cor verde e o dia 5 de julho como símbolos da conscientização e do enfrentamento a dores crônicas - (crédito: Getty Images)
Nova legislação institui a cor verde e o dia 5 de julho como símbolos da conscientização e do enfrentamento a dores crônicas - (crédito: Getty Images)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, sem vetos, uma lei que garante o atendimento integral no Sistema Único de Saúde (SUS) a pessoas acometidas por dores crônicas.

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Publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (8/6), a nova legislação institui a cor verde e o dia 5 de julho como símbolos da conscientização e do enfrentamento a dores crônicas.

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O projeto sancionado é de autoria da deputada federal Bia Kicis (PL-DF), atual líder da Minoria no Congresso e uma das principais vozes da oposição ao Planalto.

Segundo ela, a nova lei vai atuar como uma estratégia para ampliar a conscientização e disseminar informações sobre o combate às dores crônicas.

“A criação de uma data nacional tem, portanto, papel estratégico na ampliação da conscientização, na difusão de informações e na mobilização de profissionais e gestores em torno do tema”, disse a deputada, segundo informações da Agência Senado.

Dimensão mundial

A institucionalização do tratamento de dores crônicas no Sistema Único de Saúde aborda uma questão global que afeta 30% da população no Planeta, segundo dados divulgados no ano passado, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

No Brasil, o Ministério da Saúde estima que 37% das pessoas acima de 50 anos  sofrem com dores crônicas.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 08/06/2026 20:52
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