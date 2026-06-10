Caso Dark Horse eleva rejeição de Flávio Bolsonaro para eleição de 2026

A pesquisa Genial/Quaest não mediu apenas cenários eleitorais para 2026. O levantamento também buscou avaliar como os brasileiros reagiram às revelações envolvendo o filme Dark Horse, produção inspirada na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, e às notícias sobre a relação entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
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O levantamento indica que parte significativa dos brasileiros já tinha conhecimento das denúncias relacionadas ao caso, e muitos acreditam que a imagem de Flávio Bolsonaro foi afetada pelas revelações sobre sua relação com Vorcaro. A pesquisa também aponta que uma parcela de 60% dos entrevistados considera que as conversas e negociações entre ambos levantam suspeitas sobre possíveis irregularidades.
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Quando apresentados às informações sobre a busca de financiamento para o filme, a pesquisa aponta que 65% consideram que Flávio Bolsonaro errou ao solicitar apoio financeiro ao então banqueiro.
Outro indicador relevante é a avaliação sobre o grau de conhecimento de Flávio Bolsonaro a respeito das atividades atribuídas a Vorcaro. Os dados apontam que 62% dos entrevistados têm dúvidas sobre a versão apresentada pelo senador e acreditam que ele poderia ter mais informações sobre o caso do que afirma publicamente.
Mas é no campo eleitoral que aparecem os dados potencialmente mais sensíveis para a pré-campanha de 2026. A Genial/Quaest perguntou aos entrevistados se as revelações envolvendo Vorcaro alteram a possibilidade de votar em Flávio Bolsonaro para presidente. Os resultados indicam que o episódio produz mais desgaste do que ganhos políticos, aumentando a rejeição ao senador entre parte do eleitorado.
58% acreditam que Flavio Bolsonaro pode estar escondendo envolvimento ilegal no caso do Banco Master. Os números sugerem que o caso Dark Horse pode representar um obstáculo para a estratégia de ampliação eleitoral de Flávio Bolsonaro.
Em um cenário no qual Lula aparece liderando os principais confrontos de segundo turno, temas relacionados à imagem, confiança e integridade dos candidatos parecem ganhar peso, especialmente entre os eleitores que ainda não definiram seu voto.
O dado se torna ainda mais relevante por Flávio Bolsonaro aparecer como o nome mais competitivo do campo bolsonarista nos cenários testados contra o presidente Lula. Em um dos confrontos de segundo turno, Lula registra vantagem de seis pontos percentuais sobre o senador, resultado que evidencia a importância de disputas de imagem e reputação para além dos temas econômicos.
A pesquisa sugere que o caso Dark Horse se enquadra nessa lógica, embora não provoque grandes mudanças entre apoiadores convictos ou opositores históricos do bolsonarismo.
Com a campanha de 2026 ainda distante, o levantamento indica que o debate eleitoral não deverá girar apenas em torno de inflação, emprego e renda. Temas ligados à confiança, transparência e conduta dos candidatos também começam a ocupar espaço relevante na formação da opinião pública.
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros, com 16 anos ou mais, distribuídos por todo o território nacional, entre os dias 5 e 8 de junho de 2026. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-07661/2026.
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