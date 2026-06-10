Sidônio Palmeira diz que Lula mantém foco na gestão

Durante conversa com jornalistas antes da reunião do Conselhão, no Palácio Itamaraty, Sidônio citou temas que considera prioritários para os próximos meses, entre eles a defesa da soberania nacional - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Sidônio Palmeira, afirmou nesta quarta-feira (10/6) que nem ele nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão preocupados com os resultados das pesquisas eleitorais. A declaração foi dada após a divulgação do levantamento Genial/Quaest que aponta vantagem de Lula sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um cenário de segundo turno.

Segundo o ministro, as pesquisas servem como indicador do momento atual e apontam tendências, mas não permitem antecipar o que ocorrerá no processo eleitoral. Sidônio Palmeira ressaltou que a prioridade do presidente continua voltada à administração federal e à execução de políticas públicas voltadas ao bem-estar do povo brasileiro.

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“Eu não tenho preocupação com pesquisa, nem o presidente. É natural que a gente se preocupe, mas hoje não é o momento para isso. O presidente está focado no governo e nas ações governamentais até o período de defeso, em 4 de julho. Posteriormente, ele passa a ser candidato; aí sim, nós discutiremos isso. Agora, o que interessa é o governo”, declarou.

Durante conversa com jornalistas antes da reunião do Conselhão, no Palácio Itamaraty, Palmeira citou temas que considera prioritários para os próximos meses, entre eles a defesa da soberania nacional, a participação de Lula na reunião do G7 e o programa Desenrola. Para o ministro, o governo deve manter o foco nas ações e nos resultados entregues à população.

“Sou muito tranquilo em relação a pesquisas; elas são retratos do momento e indicam tendências. Atualmente, o retrato e a tendência são positivos. No entanto, ninguém pode prever exatamente o que acontecerá ou quais fatos surgirão. Previsão é algo perigoso; nosso trabalho é focar nas entregas”.

Ao comentar dados da pesquisa relacionados ao patriotismo, Palmeira afirmou que o resultado demonstra uma mudança na narrativa política em torno do tema. Ele também ressaltou que o desempenho de um governo não depende apenas da comunicação institucional, mas da combinação entre políticas públicas, gestão e estratégia de comunicação.

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O ministro ainda manifestou preocupação com o crescimento de movimentos de extrema-direita em diversos países e associou o fenômeno à disseminação de desinformação e ao cenário de insatisfação social observado em diferentes partes do mundo.

“Existe uma preocupação com o cenário mundial e o avanço da extrema-direita, que frequentemente utiliza fake news, mentiras e ódio para atrapalhar. A extrema-direita cresceu no mundo em 1933, com o nazifascismo, devido à crise de 1929. Ela some do mapa e retorna apenas com o advento das contradições e da insatisfação. Se observarmos diversos países, e não apenas o Brasil, nota-se uma insatisfação com este modelo de sociedade”, alertou.