Kássio Nunes diz que magistratura passa por "dificuldades financeiras"

De acordo com Kássio, a magistratura passa por "um momento difícil" - (crédito: Antonio Augusto/STF)

O ministro Kássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), criticou nesta quarta-feira (10/6), a cobertura da imprensa em relação à remuneração dos juízes. A declaração ocorreu no Superior Tribunal de Justiça (STJ), na cerimônia de posse da nova direção da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).

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De acordo com Kássio, a magistratura passa por "um momento difícil", de acordo com ele, muito em razão da forma como se comunicam os periódicos brasileiros. "Contem comigo no Supremo Tribunal Federal. Um olhar sempre atento às necessidade da magistratura e me ombriando a ela neste momento difícil que atravessa, em razão, de, tal vez a forma como se comunicam os periódicos brasileiros em relação às dificuldades financeiras, as vezes não muito reconhecidas pela sociedade. Eu quero reafirmar meu apoio à magistratura federal", disse ele.

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O magistrado disse, também, que a magistratura busca o reconhecimento da sociedade. "Hoje é um dia de festa, o dia que se renova as esperanças de toda a magistratura federal de buscar o reconhecimento que merece diante não só da magistratura, mas também de toda a sociedade brasileira", completou.

Posse

A juíza federal Ana Lya Ferraz da Gama Ferreira se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). A magistrada foi empossada na cerimônia que contou com a participação do ministro Kássio Nunes. O evento contou com integrantes dos tribunais superiores, autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, representantes da advocacia, integrantes do sistema de Justiça e magistrados de todo o país.

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O mandato se estende por dois anos, ou seja, neste caso, até 2028. Com 15 anos de magistratura, Ana Lya ingressou na Justiça Federal em 2011, após aprovação entre os primeiros colocados em concurso público. Ao longo da carreira, atuou em diferentes regiões do país, com experiência em varas criminais e cíveis. Atualmente, é titular da 2ª Vara Federal de Cáceres (MT).