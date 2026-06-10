Ana Lya se torna a primeira mulher a tomar posse como presidente da Ajufe

"Apesar das críticas, dos ataques e das tensões que marcam o debate público, é ao Poder Judiciário que a Constituição confia o processo que melhor garante a democracia: as eleições", discursou a juíza - (crédito: Renato Souza/CB/D.A. Press)

A juíza federal Ana Lya Ferraz da Gama Ferreira é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe). A magistrada foi empossada na noite desta quarta-feira (10/6), em cerimônia que ocorreu no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O evento contou com integrantes dos tribunais superiores, autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, representantes da advocacia, integrantes do sistema de Justiça e magistrados de todo o país.



O mandato se estende por dois anos, ou seja, neste caso, até 2028. Tomaram posse também os diretores e o conselho fiscal da entidade. Com 15 anos de magistratura, Ana Lya ingressou na Justiça Federal em 2011, após aprovação entre os primeiros colocados em concurso público. Ao longo da carreira, atuou em diferentes regiões do país, com experiência em varas criminais e cíveis. Atualmente, é titular da 2ª Vara Federal de Cáceres (MT).

De acordo com a Ajufe, além da atuação jurisdicional, a nova presidente da entidade teve participação destacada na vida associativa da magistratura federal, especialmente como secretária-geral da Ajufe, cargo a partir do qual ampliou sua atuação institucional em temas relacionados ao fortalecimento da Justiça Federal e da magistratura.

À frente da entidade, Ana Lya pretende conduzir uma gestão baseada em cinco eixos, entre eles, o fortalecimento da integração nacional da magistratura federal, promovendo maior articulação entre juízes e associações regionais, com o objetivo de construir pautas convergentes e ampliar a unidade da categoria.

Leia também: Presidente da Ajufe destaca questões previdenciárias na decisão de Dino

Outro objetivo é a modernização da governança da associação, com foco em transparência, eficiência administrativa e ampliação da participação dos associados nos processos decisórios.

Confiança no Judiciário

No discurso de posse, Ana Lya destacou que foi professora voluntária na rede pública e que as crianças precisam de referência para traçar seus próprios caminhos.

"Hoje eu tomo posse como a primeira presidente mulher a presidir a Ajufe em seus 53 anos de existência. Ao longo da minha trajetória, tive a oportunidade de desenvolver projetos educacionais em escolas públicas e conviver com muitas meninas que viviam em situação de vulnerabilidade. Fui professora voluntária de interpretação de texto. Muitas vezes os horizontes de uma criança são definidos pelas referências que ela encontra no meio do caminho", disse.

Fundada em 1972, a Ajufe é a entidade nacional que representa os juízes federais brasileiros e atua na defesa da independência do Poder Judiciário, do fortalecimento da Justiça Federal e do aperfeiçoamento das instituições democráticas.

A magistrada defendeu que a confiança da sociedade nas instituições é pilar da democracia. "Nenhuma instituição consegue cumprir sua missão quando a confiança pública passa a se deteriorar. É essa confiança que sustenta o Estado Democrático de Direito", disse.

"Apesar das críticas, dos ataques e das tensões que marcam o debate público, é ao Poder Judiciário que a Constituição confia o processo que melhor garante a democracia: as eleições", completou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO