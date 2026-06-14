"O candidato tem que estar aberto ao diálogo", afirma Rodrigo Cobra

Exercer a cidadania por meio do voto é, sobretudo, uma tarefa de observação da política e dos políticos. Quem faz essa análise, que nem precisa ser das mais profundas, tem maior chances de não se arrepender do voto que deu e quem elegeu para representá-lo no Legislativo e no Executivo. Essa é a principal orientação de Rodrigo Cobra, diretor-executivo do Renova BR — que propõe a renovação na política por meio da educação e da maior responsabilidade com a vida pública. A seguir, os principais trechos na entrevista ao Correio.

Qual o perfil de políticos que o Brasil precisaria escolher para mudar o Congresso de hoje?

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tem uns pontos que entendo como essenciais, que seriam um passo a passo, um conjunto de habilidades que uma pessoa tem que ter. Primeiro, o candidato tem que ter um conhecimento social e humano, ou seja, conhecer a sociedade, os eleitores, os anseios e as vontades da população e tem que ter uma atuação na política de modo a representar o que é bom para as pessoas, o que é o melhor para o setor público. Segundo ponto seria a compreensão do cargo e preparo técnico. O candidato tem que dominar as regras do jogo eleitoral sabendo onde que está entrando. Para nós aqui do Renova BR, tem mais uma característica importante que é a pessoa não ser extremista, tem que estar disposta ao diálogo, com o eleitor, dentro do partido também, mas muito disposta ao diálogo no ambiente legislativo. E por último, a vocação autêntica por servir.

Como o eleitor pode descobrir o foco de trabalho do seu candidato?

O primeiro passo que o eleitor tem que dar é ver quem já votou no passado, ou seja, para quem que ele entregou o voto. Seria importante o eleitor buscar a compreensão do cargo de quem a pessoa está votando, ou seja, estou votando para estadual, para federal e começar a dar um olhar na sua vida. Entender se no trajeto do trabalho, para levar o filho na escola, para levar a filha na creche, ou uma demanda por assistência social, qual o maior problema que eu tenho na minha vida? Qual a questão social que preciso resolver? Uma questão de educação, saúde, assistencial e então buscar o político que tem como tema, bandeira ou proposta algo que se vincule a essa demanda mais próxima. Entender a capacidade do político de solucionar, ou pelo menos na compreensão do problema, pode ajudar muito o eleitor a encontrar o seu líder político.

Como o eleitor consegue identificar a linha ideológica de um candidato?

Visualizar primeiro o candidato para, depois, observar o partido em que ele está inserido. É importante o eleitor entender essas vinculação com características que compõem uma diversidade de atributos para a escolha desse líder político, e não olhar a legenda como o aspecto majoritário ou olhar o partido como o aspecto que vai definir voto ou não. Porque dentro dos partidos há uma diversidade, há uma pluralidade de pensamentos. O que é importante visualizar? Será que o líder maior desse partido está envolvido em algum caso de corrupção? Será que o presidente do diretório nacional daquele partido tem algumas questões com a com a Justiça? Ou seja, talvez usar a questão da legenda partidária como o penúltimo ou o último definidor para decidir se vai votar ou não em um determinado nome que tem uma outra série de atributos.

Qual seria a forma de diferenciar uma emenda bem aplicada de uma que não teve efetividade e transparência?

Uma dica que dou é olhar a página desse pré-candidato enquanto é parlamentar. Ali vão estar ali todas as emendas enviadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Como verificar as ações dos candidatos nos últimos quatro anos? E como cobrar uma promessa não cumprida?

Se você lembra em quem votou, essa pessoa tem sido presente nos temas pelas quais escolheu votar nela? Então, deve entrar na página desse eleito na casa legislativa ou do município e verificar se as pessoas que votaram anteriormente cumpriram as promessas de alguma forma. É muito importante verificar se essa pessoa não mudou de linha de atuação. Porque hoje temos uma contribuição enorme da imprensa sobre denúncias a respeito dos políticos. Então entender também se há uma matéria na imprensa a respeito disso.