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Eduardo tenta instigar os Estados Unidos contra ministro Moraes

Um dia antes de ser julgado no STF por coação no curso do processo, deputado cassado afirma que ministro trata governo Trump como organização criminosa. Ele pede que a gestão americana retome sanções contra o magistrado

Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde o início do ano passado e pressiona por sanções contra o Brasil e autoridades nacionais - (crédito: RS/Fotos Públicas)
Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde o início do ano passado e pressiona por sanções contra o Brasil e autoridades nacionais - (crédito: RS/Fotos Públicas)

Na véspera de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no curso do processo, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro partiu para o ataque e pediu aos Estados Unidos que retomem as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso dele na Corte. A sessão na Primeira Turma está marcada para esta terça-feira. 

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Numa postagem, em inglês, no X, Eduardo afirmou que o Supremo está se preparando para condená-lo em retaliação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Também enfatizou que a Corte está tratando a administração norte-americana "como se fosse uma organização criminosa". 

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Ao se dirigir diretamente a Trump; ao secretário de Estado, Marco Rubio; e ao secretário de Tesouro norte-americano, Scott Bessent, o deputado cassado pediu a reinstituição das sanções "contra o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes". Disse que a medida é "tanto necessária quanto urgente". "Não sei quem aconselhou a suspensão dessas sanções, mas fazê-lo foi, no mínimo, um erro grave", frisou. "Moraes está esperando o retorno de uma administração democrata radical nos EUA para que, juntos, possam fazer com você o que estão fazendo comigo hoje."

Eduardo refutou as acusações de que é alvo e, novamente, tentou incluir a gestão Trump. "Eles alegam que cometi um crime ao me envolver com autoridades do governo americano. Tal alegação trata efetivamente a própria administração Trump como se fosse uma organização criminosa", ressaltou.

"Eles desprezam a liberdade. Eles se opõem aos valores representados pela sua administração. E eles abrigam a mesma hostilidade em relação a você, a Rubio, a Bessent e a todos que servem no seu governo", sustentou. "A história mostrou repetidamente que aqueles dispostos a silenciar seus adversários políticos dentro de seus próprios países não hesitarão em mirar qualquer um no exterior que se levante em defesa da liberdade", acrescentou.

O deputado cassado responde à acusação de coação no curso do processo, por tentar interferir no julgamento da trama golpista, no qual seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 27 anos de prisão por tentar derrubar a democracia.

De acordo com as investigações, o filho 03 de Bolsonaro, que está nos EUA desde 2025, atuou junto ao governo Trump para que fossem impostas sanções ao Brasil e a autoridades do país, em retaliação ao julgamento da trama golpista.  

Negativa à DPU

Moraes rejeitou, nessa segunda-feira, um pedido da Defensoria Pública da União (DPU) para adiar o julgamento. O órgão alegava que a Primeira Turma não deveria analisar o caso sem sua composição completa e pedia a convocação de um ministro de outro colegiado para preencher a vaga aberta.

Na negativa, Moraes afirmou que o regimento do STF exige a presença mínima de três ministros para a realização dos julgamentos e destacou que a atual composição atende ao quórum necessário. O ministro também observou que, em ações penais, eventuais empates favorecem o réu. A Primeira Turma é composta, além de Moraes, por Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. O colegiado está com um integrante a menos desde a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso — o escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga, o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi rejeitado pelo Senado. (Colaborou Raphaela Peixoto)

 

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Fernanda Strickland e Renato Souza
postado em 16/06/2026 03:55
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