Eduardo tenta instigar os Estados Unidos contra ministro Moraes

Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde o início do ano passado e pressiona por sanções contra o Brasil e autoridades nacionais - (crédito: RS/Fotos Públicas)

Na véspera de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no curso do processo, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro partiu para o ataque e pediu aos Estados Unidos que retomem as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso dele na Corte. A sessão na Primeira Turma está marcada para esta terça-feira.

Numa postagem, em inglês, no X, Eduardo afirmou que o Supremo está se preparando para condená-lo em retaliação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Também enfatizou que a Corte está tratando a administração norte-americana "como se fosse uma organização criminosa".

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Ao se dirigir diretamente a Trump; ao secretário de Estado, Marco Rubio; e ao secretário de Tesouro norte-americano, Scott Bessent, o deputado cassado pediu a reinstituição das sanções "contra o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes". Disse que a medida é "tanto necessária quanto urgente". "Não sei quem aconselhou a suspensão dessas sanções, mas fazê-lo foi, no mínimo, um erro grave", frisou. "Moraes está esperando o retorno de uma administração democrata radical nos EUA para que, juntos, possam fazer com você o que estão fazendo comigo hoje."

Eduardo refutou as acusações de que é alvo e, novamente, tentou incluir a gestão Trump. "Eles alegam que cometi um crime ao me envolver com autoridades do governo americano. Tal alegação trata efetivamente a própria administração Trump como se fosse uma organização criminosa", ressaltou.

"Eles desprezam a liberdade. Eles se opõem aos valores representados pela sua administração. E eles abrigam a mesma hostilidade em relação a você, a Rubio, a Bessent e a todos que servem no seu governo", sustentou. "A história mostrou repetidamente que aqueles dispostos a silenciar seus adversários políticos dentro de seus próprios países não hesitarão em mirar qualquer um no exterior que se levante em defesa da liberdade", acrescentou.

O deputado cassado responde à acusação de coação no curso do processo, por tentar interferir no julgamento da trama golpista, no qual seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado a 27 anos de prisão por tentar derrubar a democracia.

De acordo com as investigações, o filho 03 de Bolsonaro, que está nos EUA desde 2025, atuou junto ao governo Trump para que fossem impostas sanções ao Brasil e a autoridades do país, em retaliação ao julgamento da trama golpista.

Negativa à DPU

Moraes rejeitou, nessa segunda-feira, um pedido da Defensoria Pública da União (DPU) para adiar o julgamento. O órgão alegava que a Primeira Turma não deveria analisar o caso sem sua composição completa e pedia a convocação de um ministro de outro colegiado para preencher a vaga aberta.

Na negativa, Moraes afirmou que o regimento do STF exige a presença mínima de três ministros para a realização dos julgamentos e destacou que a atual composição atende ao quórum necessário. O ministro também observou que, em ações penais, eventuais empates favorecem o réu. A Primeira Turma é composta, além de Moraes, por Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. O colegiado está com um integrante a menos desde a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso — o escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga, o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi rejeitado pelo Senado. (Colaborou Raphaela Peixoto)



