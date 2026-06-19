Escândalo Master atinge líder do governo Lula

Com Letícia Passos

Pouco mais de seis meses após seu início, a Operação Compliance Zero — deflagrada pela Polícia Federal para apurar o megaesquema de fraudes envolvendo o Banco Master — aproximou o escândalo do governo Lula. Agentes saíram às ruas, nessa quinta-feira, para cumprir mandados de busca e apreensão contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O parlamentar é acusado de ter recebido mais de 3,5 milhões em vantagens indevidas pagas por Daniel Vorcaro, dono do Master, por meio do empresário Augusto Lima, controlador do agora liquidado Banco Pleno. Wagner negou envolvimento em irregularidades e enfatizou que não foi denunciado nem acusado.

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Na ação — autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) —, a PF apreendeu US$ 55 mil em espécie (cerca de R$ 440 mil) em um dos endereços ligados ao senador. A maior parte do dinheiro, U$ 49 mil, estava em um apartamento usado pelo parlamentar em Brasília. O restante dos valores recolhidos pelas equipes policiais estava na Bahia. Os investigadores vão utilizar a numeração das cédulas para tentar identificar a origem.



A PF aponta que Wagner, alvo da 9ª fase da operação, teria recebido benefícios luxuosos como um apartamento avaliado em R$ 2,4 milhões, ingressos para shows internacionais, voos em aeronaves privadas e pagamentos de R$ 3,5 milhões a empresas relacionadas ao seu núcleo familiar.

Em contrapartida, o senador teria defendido interesses do Master no Congresso, servindo, supostamente, como articulador de emendas sobre crédito consignado e a respeito do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A diligência aponta que o parlamentar mantinha relação próxima e antiga ao também investigado Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro.



A investigação mostrou que a ligação entre ambos se sustentava em uma dinâmica de troca de interesses, na qual Wagner recebia vantagens econômicas e, em retribuição, atuava a favor do Master.

Um dos benefícios recebidos pelo senador petista envolve a aquisição de um apartamento avaliado em R$ 2,4 milhões em Salvador, no empreendimento Poème Horto. Os dados sobre o edifício, conforme a PF, foram encaminhados pelo parlamentar a Augusto Lima, que atuou nas negociações relacionadas à compra do imóvel.

Outro eixo da apuração diz respeito à atuação de Wagner em pautas legislativas de interesse do Master. Segundo a PF, mensagens e registros de contato indicam que o senador acompanhava discussões relacionadas à Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, que tratava do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

A corporação descreve uma sequência de interações envolvendo Augusto Lima, Daniel Vorcaro, Guilherme Sodré (sobrinho de Wagner, que também foi alvo de buscas) e integrantes do gabinete do congressista.

Em 13 de agosto de 2024, data em que a emenda foi apresentada, Lima fez uma ligação para Wagner com duração de pouco mais de nove minutos. Na sequência, encaminhou ao parlamentar o link da proposta. Dias depois, após um encontro presencial entre ambos, o material foi reenviado ao senador.



O relatório da Polícia Federal destacou que Wagner tentou usar o mandato para atuar na compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB). A corporação afirmou que foi identificada "atuação parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de potencial aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB)".

Em uma conversa registrada em março de 2025, Lima escreveu ao parlamentar: “Você mais do que ninguém sabe da minha história e faz parte disso”, ao comentar as tratativas envolvendo a compra do Master pelo BRB, posteriormente barrada pelo Banco Central.

Na avaliação dos investigadores, a proximidade entre ambos teria criado um “ambiente propício” para a defesa de interesses privados ligados ao banco. A PF afirma ter identificado mensagens, chamadas telefônicas, encontros presenciais, viagens em aeronaves e interações familiares entre os envolvidos, elementos que, segundo ressaltam, demonstrariam um vínculo próximo.

Sem denúncia

Em reação, Wagner disse que não vai deixar o cargo de líder do governo no Senado, que recebeu uma ligação do presidente Lula e afirmou que não é réu, “não foi denunciado e não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados”.

"O presidente Lula ligou para mim para se solidarizar, dizer que mantém absoluta confiança. A gente se conhece há 48 anos e, portanto, ele sabe o meu jeito de agir", disse.

Em nota à imprensa, por meio de sua assessoria, o parlamentar afirmou que acompanha com tranquilidade o andamento das investigações e mantém confiança na condução do caso.

“Cabe esclarecer que o apartamento mencionado jamais integrou o patrimônio do parlamentar. O senador também nega atuação em favor do Banco Master ou qualquer outra instituição financeira. Sobre os valores em espécie apreendidos, a assessoria informa que o montante é fruto de diárias legais, declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais. Por fim, o senador Jaques Wagner reitera que permanece à inteira disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos, com a certeza de que a verdade prevalecerá”, destaca o texto.

Já a defesa de Lima ressaltou, em nota, que as medidas de busca realizadas pela Polícia Federal eram “desnecessárias”, argumentando que o empresário está “há seis meses à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos”.

Os advogados sustentam ainda que as diligências contribuirão para comprovar que os fatos investigados “são rigorosamente lícitos”. Lima é investigado pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Até o momento, não há denúncia formal nem condenação contra o empresário.





