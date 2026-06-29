TSE compara Seleção com a urna eletrônica: "segura e eficiente"

"Bom dia! Que a Seleção esteja hoje tão rápida, segura e eficiente quanto nosso sistema eleitoral brasileiro", disse a postagem - (crédito: Reprodução/Instagram @tsejus)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) usou as redes sociais para comparar a Seleção Brasileira com as urnas eletrônicas, nesta segunda-feira (29/6), dia de jogo entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. Em um vídeo descontraído, a Corte deu "bom dia" ao atacante Vinícius Júnior.

"Bom dia! Que a Seleção esteja hoje tão rápida, segura e eficiente quanto nosso sistema eleitoral brasileiro", descreveu o texto da publicação, que conta com 18 mil curtidas apenas na página do Tribunal no Instagram.

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A publicação ocorreu poucas horas antes da partida. "A Justiça Eleitoral é assim mesmo: emocionada com o Brasil e com o sistema eletrônico de votação. Ouvimos um bom dia aí? Vai Brasil", completou o texto da Justiça Eleitoral.

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Eleições e Copa do Mundo

O primeiro turno das eleições deste ano ocorre em outubro. Tradicionalmente, por conta da coincidência das datas, as eleições no Brasil ocorrem em ano de Copa do Mundo, sempre três meses após o fim do torneio, que neste ano foi ampliado para comportar mais jogos e novas fases.

Neste ano, são no total 108 jogos, com a participação de 48 seleções. Quem perder uma partida nesta fase, estará eliminado da competição.