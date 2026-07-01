Após Michelle deixar PL Mulher, Flávio se reúne com lideranças femininas da direita

Café com mulheres: Flávio reuniu-se com lideranças femininas da direita e do PL, nesta quarta-feira (1°/7), no Lago Sul - (crédito: Reprodução/Instagram)

Por Luíza Altoé — O pré-candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reúne, nesta quarta-feira (1°/7), com lideranças femininas da direita e do PL. O encontro ocorre no Lago Sul, em Brasília, um dia depois de Michelle Bolsonaro anunciar a saída da liderança do PL Mulher.

A decisão de Michelle veio após reunião com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, para discutir sobre o escalonamento dos conflitos familiares gerados pela publicação de um vídeo dela acusando Flávio de misoginia. Na postagem, ela afirma que o senador teria a maltratado e a desrespeitado por telefone.

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Vale lembrar que, desde o início da pré-campanha, Flávio vem tentando dialogar e se aproximar do eleitorado feminino, buscando melhorar as intenções de voto entre as mulheres. Nesse cenário, a saída de Michelle do cargo pode interferir na campanha, tendo em vista que ela era o principal elo entre o bolsonarismo e o voto feminino conservador e evangélico.

Questionado sobre Intercept ter mais informações sobre Flávio, o senador Carlos Portinho (PL-RJ), presente na reunião, afirmou ser algo "normal de uma campanha eleitoral". "Com a campanha isso vai se acirrar ainda mais. Precisa só separar o que é verdade ou não. E saber, nesse período pré-campanha, que não é para lavar roupa suja. Na hora da campanha, todos se abraçam e se ajudam porque temos um objetivo maior: vencer o Lula", enfatizou.

Segundo Portinho, a crise entre Flávio e Michelle não deve repercutir mal para o presidenciável nas pesquisas. "Tudo se resolve quando o assunto é de família. E esse assunto tem um objetivo maior. Temos pessoas presas, perseguidas políticas e exiladas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não tenho dúvida que terá um final feliz", minimizou.

Também estão presentes na reunião conduzida por Flávio as deputadas Chris Tonietto (PL-RJ), Daniela Reinehr (PL-SC), Julia Zanatta (PL-SC) e Soraya Santos (PL-RJ), além do deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara.