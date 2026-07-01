Teresa Leitão diz que PEC 6x1 depende de ajustes na tramitação, mas "não está parada"

Teresa Leitão em conversa com Alcolumbre no Plenário. Segundo a senadora, "proposta segue em debate, mas está avançando" - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reuniu-se nesta quarta-feira (1º/7) com representantes de centrais sindicais para discutir a proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 e a redução da jornada semanal. O encontro, realizado no gabinete da Presidência da Casa, contou ainda com a participação da líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), e do senador Paulo Paim (PT-RS), e durou cerca de 45 minutos.

Após a reunião, Teresa Leitão afirmou que a proposta continua em tramitação no Senado e negou que o texto esteja parado. Segundo a senadora, o momento é de definição de procedimentos internos para dar continuidade à análise da matéria. "A PEC não está parada aqui no Senado. Desde que ela chegou, ela passa por debates. Os procedimentos que faltam são ajustes que faremos na tramitação, com toda a boa vontade e consciência da importância dessa PEC", declarou.



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A líder do governo ressaltou que a discussão sobre a proposta vem sendo construída ao longo dos últimos meses e indicou que a definição dos próximos passos dependerá do debate previsto para ocorrer, ainda nesta quarta-feira, em sessão temática no plenário do Senado. A expectativa é de que o encontro reúna parlamentares, representantes do governo, trabalhadores e especialistas para discutir os impactos da redução da jornada de trabalho.

Questionada sobre a possibilidade de a PEC ser aprovada antes das eleições, Teresa evitou estabelecer prazos. Segundo ela, o cronograma seguirá a dinâmica do Legislativo e não será condicionado ao calendário eleitoral. "Não é um calendário eleitoral, é um calendário parlamentar, é um calendário do Congresso", afirmou.



De acordo com a senadora, somente após a realização da sessão temática será possível definir o encaminhamento da proposta. Ela reiterou que há disposição para avançar com a tramitação e defendeu que a aprovação do fim da escala 6x1 representa um objetivo compartilhado entre os defensores da medida. "Vamos analisar, depois desse debate, qual é o próximo passo que daremos com essa convicção de que o interesse pela aprovação do fim da jornada 6x1 é o interesse que nos une", concluiu.