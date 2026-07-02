Renan Santos anuncia tenente-coronel como vice na chapa do Missão

O anúncio do nome de Aroldo Medina ocorreu durante um evento do partido em Caxias do Sul (RS) - (crédito: Divulgação/Partido Missão )

O pré-candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) definiu o nome que vai compor a chapa na disputa pelo Palácio do Planalto. O escolhido é o tenente-coronel Aroldo Medina, reservista da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. O anúncio ocorreu na quarta-feira (1º/6) durante um evento do partido em Caxias do Sul (RS).

Aos 62 anos, Medina é natural de Sant'Ana do Livramento (RS), jornalista e tem pós-graduação em Segurança Pública, além de especialização em Defesa Civil. Entre as propostas defendidas por Medina estão a ampliação da transparência na execução das emendas parlamentares, o fortalecimento do combate ao crime organizado, o reforço da segurança nas fronteiras e medidas voltadas à reestruturação da Defesa Civil.

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Até o anúncio, Medina era o nome do Missão para a disputa de uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. O agora pré-candidato a vice-presidente acumula seis disputas eleitorais. Na eleição municipal de 2024, Medina foi candidato a vereador de Porto Alegre pelo PL. Na prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral, declarou patrimônio de R$ 1,3 milhão.

A primeira vez que disputou uma eleição foi em 2002. À época, concorreu ao governo do Rio Grande do Sul pelo PL. Em 2004, foi candidato à Prefeitura de Canoas pelo então PFL. Seis anos depois voltou a disputar o governo gaúcho pelo extinto PRP. Posteriormente, concorreu a uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo PSD, em 2014, e pelo PV, em 2018.

A um mês do início das convenções partidárias, dos cinco nomes mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto, três já oficializaram seus companheiros de chapa: além de Renan, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Já o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ainda não anunciaram quem ocupará a vaga de vice em suas candidaturas.