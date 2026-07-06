Michelle Bolsonaro continuará filiada ao PL e candidatura ainda é incerta

Após revelar encontro com Alexandre de Moraes, Michelle Bolsonaro fez um apelo aos aliados: "Não me levem ao tribunal do julgamento pessoal" - (crédito: Evaristo Sa/AFP)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro continuará filiada ao Partido Liberal (PL). A informação foi confirmada pela ministra Damares Alves (Republicados-DF), que negou as especulações sobre uma possível migração para o Republicanos. "Michelle não vai sair do partido do qual o marido dela é presidente de honra", afirmou.

Os rumores surgiram após o desgaste público entre Michelle e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A crise familiar ganhou repercussão nos últimos dias e alimentou dúvidas sobre os próximos passos políticos da ex-primeira-dama. Em meio ao imbróglio, Michelle deixou o comando do PL Mulher. Em nota, informou que a decisão foi tomada para dedicar mais tempo ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Uma eventual filiação ao Republicanos neste momento impediria uma candidatura nas eleições deste ano. Pela legislação eleitoral, candidatos precisam estar filiados ao partido pelo menos seis meses antes do pleito. Como o prazo terminou em 3 de abril, uma mudança de legenda inviabilizaria a participação de Michelle na disputa pelo Senado.

Apesar da permanência no PL, a definição sobre uma eventual candidatura ao Senado pelo Distrito Federal segue em aberto. Pessoas próximas afirmam que a decisão deve ficar para o período das convenções partidárias, previstas para ocorrer até 5 de agosto.

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No momento, aliados relatam que existe um cenário de incerteza sobre a disposição da ex-primeira-dama em disputar a eleição. Ainda assim, integrantes do PL pretendem intensificar as conversas para convencê-la a manter o projeto eleitoral.

A assessoria de Michelle Bolsonaro também descartou a hipótese de mudança de partido. "[Michelle] jamais disse que iria para o Republicanos. Ela continua no PL e não há previsão de mudança".