Carlos Bolsonaro reage à operação da PF e fala em "perseguição" contra o pai

"Meu Deus do céu, Meu Deus do céu…. Por favor, parem de torturar meu Pai. Ninguém aguenta mais tanta perseguição, injustiça e tortura", escreveu o vereador - (crédito: AFP)

O pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), reagiu nesta quarta-feira (8/7) à operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-chefe do Executivo afirmou que o pai é alvo de perseguição e fez críticas ao governo federal.

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A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e, segundo a defesa de Bolsonaro, teve como objetivo localizar armas, munições, acessórios e documentos relacionados ao registro de armamentos.

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Em sua publicação, Carlos Bolsonaro escreveu: “Meu Deus do céu, Meu Deus do céu…. Por favor, parem de torturar meu Pai. Ninguém aguenta mais tanta perseguição, injustiça e tortura.”

Na sequência, o vereador também voltou a atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fez acusações sem apresentar provas. “Enquanto isso o filho do Lula, o Lula e os chefes da facção não sofrem nenhuma cosquinha frente a todos os escândalos financeiramente revelados diariamente”, escreveu.