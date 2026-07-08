InícioPolítica
Ex-presidente preso

Carlos Bolsonaro reage à operação da PF e fala em "perseguição" contra o pai

Após nova ação da PF na residência de Bolsonaro, o pré-candidato ao Senado disse que o ex-presidente é vítima de "injustiça e tortura"

"Meu Deus do céu, Meu Deus do céu…. Por favor, parem de torturar meu Pai. Ninguém aguenta mais tanta perseguição, injustiça e tortura", escreveu o vereador - (crédito: AFP)

O pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, Carlos Bolsonaro (PL), reagiu nesta quarta-feira (8/7) à operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Em publicação nas redes sociais, o filho do ex-chefe do Executivo afirmou que o pai é alvo de perseguição e fez críticas ao governo federal.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e, segundo a defesa de Bolsonaro, teve como objetivo localizar armas, munições, acessórios e documentos relacionados ao registro de armamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em sua publicação, Carlos Bolsonaro escreveu: “Meu Deus do céu, Meu Deus do céu…. Por favor, parem de torturar meu Pai. Ninguém aguenta mais tanta perseguição, injustiça e tortura.”

Na sequência, o vereador também voltou a atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fez acusações sem apresentar provas. “Enquanto isso o filho do Lula, o Lula e os chefes da facção não sofrem nenhuma cosquinha frente a todos os escândalos financeiramente revelados diariamente”, escreveu.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AH
AH

Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 08/07/2026 11:09 / atualizado em 08/07/2026 11:10
SIGA
x