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LEGISLATIVO

Motta oficializa perda de mandato de Paulão e Dayany Bittencourt

Decisão cumpre determinação da Justiça Eleitoral que alteraram a composição das bancadas de Alagoas e do Ceará após a retotalização dos votos das eleições de 2022

Os atos foram publicados em edição extra do Diário da Câmara - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press, Câmara dos Deputados/Divulgação)
Os atos foram publicados em edição extra do Diário da Câmara - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press, Câmara dos Deputados/Divulgação)

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou, na quinta-feira (9/7), a perda dos mandatos dos deputados Paulão (PT-AL) e Dayany Bittencourt (União Brasil-CE), em cumprimento a decisões da Justiça Eleitoral que alteraram a composição das bancadas de Alagoas e do Ceará após a retotalização dos votos das eleições de 2022. Os atos foram publicados em edição extra do Diário da Câmara.

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No caso de Paulão, a perda do mandato decorre da nova totalização dos votos para deputado federal em Alagoas, determinada pela Justiça Eleitoral e comunicada à Câmara pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL).

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A situação de Dayany Bittencourt também resulta da revisão do cálculo das vagas da eleição de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a retotalização dos votos no Ceará, o que modificou a distribuição das cadeiras do Estado na Câmara dos Deputados.

As decisões foram formalizadas pela Mesa Diretora, presidida por Hugo Motta (Republicanos-PB), sem apreciação do Plenário. Nesses casos, cabe à Câmara apenas cumprir a determinação da Justiça Eleitoral e declarar a perda do mandato, conforme prevê o artigo 55 da Constituição.

O Correio contatou a assessoria dos parlamentares, mas' não obteve retorno até o momento da publicação da matéria. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 10/07/2026 08:43
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