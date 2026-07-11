Lula posta vídeo sem camisa e fala sobre rotina de exercícios

O presidente Lula publicou nas redes sociais, neste sábado (11/7), um vídeo praticando exercícios físicos enquanto orienta aos brasileiros sobre a importância de um estilo de vida mais saudável. “Cuidar da saúde também é estar preparado para seguir trabalhando pelo Brasil”, declarou.

No vídeo, o líder petista aparece sem camisa e afirma ter começado o dia com 40 minutos na esteira ergométrica, alternando com 10 minutos de corrida. Aos 80 anos, Lula diz estar mais saudável do que no primeiro mandato, época em que, segundo ele, não conseguiria alcançar a marca na esteira.

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Comecei o sábado fazendo meus exercícios. Cuidar da saúde também é estar preparado para seguir trabalhando pelo Brasil.



Os anos passam para todo mundo. O que faz a diferença é ter uma causa para levantar todos os dias.



A minha é defender a democracia, a liberdade, a igualdade e… pic.twitter.com/8jr7TvIejZ — Lula (@LulaOficial) July 11, 2026

“Se a gente não pode controlar a rotação da Terra para evitar que os anos passem, a gente pode fazer com que, mesmo passando os anos, a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, mais saudável, fisicamente melhor preparado”, disse.

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O presidente também recomendou aos brasileiros que adotem as caminhadas matutinas, nem que seja por alguns minutos. “Só fica velho quem não tem uma causa. Se você tiver uma causa, você não envelhece. Porque você vai ter que lutar todo dia pelo ideal da sua causa. E não tem causa melhor do que cuidar da sua saúde”, afirma.

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A rotina de treinos de Lula não é novidade nas redes sociais. Em junho, ele compartilhou outro vídeo em que aparece fazendo atividades físicas. Além da esteira, o presidente utiliza halteres, bola de pilates, cordas e outros equipamentos.