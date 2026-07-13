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DOMICILIAR CONTESTADA

Após carta, Lindbergh pede ao STF fim da prisão domiciliar de Bolsonaro

Deputado do PT alegou que carta de Bolsonaro lida por Flávio em live descumpre restrições impostas ao ex-presidente

Além da regressão de regime do ex-presidente, a petição protocolada no STF pede a aplicação de uma multa de R$ 100 mil ao senador Flávio Bolsonaro - (crédito: Vinicius Loures/Câmara e Marcos Brandão/Senado)
Além da regressão de regime do ex-presidente, a petição protocolada no STF pede a aplicação de uma multa de R$ 100 mil ao senador Flávio Bolsonaro - (crédito: Vinicius Loures/Câmara e Marcos Brandão/Senado)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma petição na qual solicita a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar sustentou que Bolsonaro descumpriu as condições impostas pelo regime ao escrever uma carta que foi lida publicamente pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante uma transmissão ao vivo realizada no sábado (11/7).

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Na mensagem, reproduzida pelo filho mais velho do ex-presidente, Bolsonaro define Flávio como seu “porta-voz”, manifesta apoio à pré-candidatura dele à Presidência da República e conclama seus aliados a deixarem divergências de lado em favor do projeto eleitoral.

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Na representação encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, Lindbergh afirmou que a divulgação da carta afronta as restrições impostas ao ex-presidente. Entre as condições da prisão domiciliar humanitária está a proibição de utilizar redes sociais, seja diretamente ou por intermédio de terceiros, incluindo transmissões, retransmissões e a divulgação de áudios, vídeos ou manifestações. 

Segundo o deputado, o documento foi escrito na manhã do mesmo dia da transmissão, durante uma visita familiar autorizada, e teria sido elaborado exclusivamente para ser levado às redes sociais, o que configuraria uma tentativa de burlar as determinações judiciais.

A petição também destacou que Flávio afirmou, durante a live, ter recebido do pai a missão de evitar declarações conflitantes na condução da pré-campanha, reforçando, na avaliação de Lindbergh, a intenção de estabelecer um canal permanente de comunicação pública por intermédio de terceiros.  

Na peça apresentada ao STF, o parlamentar argumentou que o episódio caracteriza infração grave e pede o retorno de Bolsonaro ao regime fechado.

“O descumprimento é objetivo, deliberado e confessado. Objetivo, porque a manifestação do apenado foi efetivamente veiculada em rede social, alcançando audiência massiva. Deliberado, porque a carta foi redigida na manhã do mesmo dia da divulgação, no curso de visita familiar autorizada, instrumentalizando-se, assim, o próprio regime de visitas fixado por este Juízo como vetor da burla. Confessado, porque o próprio divulgador declarou publicamente a origem, a autoria e a finalidade do documento.”

Além da revogação da prisão domiciliar e da regressão ao regime fechado, Lindbergh também requeriu que o STF determine a preservação da íntegra da transmissão realizada no YouTube, intime a defesa de Bolsonaro e a Procuradoria-Geral da República (PGR) para se manifestarem sobre o caso e aplique multa de R$ 100 mil ao senador Flávio Bolsonaro por suposto ato atentatório à dignidade da Justiça. O pedido incluiu ainda o envio de cópia dos autos à PGR para apuração de eventual responsabilidade penal do parlamentar.

Repercussão

A leitura pública de uma mensagem de Jair Bolsonaro em apoio à candidatura presidencial do filho provocou reação quase imediata de adversários na disputa. Ronaldo Caiado (PSD), usou as redes sociais para criticar a postura do senador e afirmou que a dependência de uma figura tutelar é incompatível com a Presidência da República.

Para ele, "um candidato à Presidência precisa provar que decide sozinho nos momentos mais duros. O eleitor não quer um presidente que precise de aval constante de outra liderança; quer alguém capaz de conduzir o país por conta própria".

Caiado ampliou a crítica ao citar possíveis cenários de instabilidade na América do Sul. "Venezuela, Bolívia, Argentina... Nesse momento, ninguém pode ter dúvidas sobre quem manda, muito menos imaginar que o presidente precisa primeiro ouvir alguém antes de agir", declarou.

Na avaliação do goiano, o episódio tende a marcar os próximos embates da campanha. "Esse contraste entre autonomia e dependência pode virar um eixo central do debate, porque, numa eleição presidencial, liderança não se herda, se demonstra." Para o pré-candidato do PSD, a iniciativa de Flávio transmite uma imagem de fragilidade política e de falta de autonomia.

Também pré-candidato ao Planalto, Renan Santos, do partido Missão, divulgou nota em que classificou o episódio como "patético" e incompatível com a postura esperada de um líder político. Integrante do MBL, ele comparou o senador a "uma criança que tomou bronca da mãe porque saiu de casa sem blusa e precisa do pai falando o contrário para recuperar sua autoestima. Que negócio ridículo".

Segundo Santos, o fato de um candidato recorrer ao pai para respaldar sua posição revela uma "fragilidade incompatível" com quem pretende ocupar o cargo.

“O sujeito precisa que o próprio pai intervenha para tentar restaurar sua autoridade política. Isso demonstra uma fragilidade incompatível com quem pretende liderar a oposição.”

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

    Por Letícia Passos
    postado em 13/07/2026 10:52
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