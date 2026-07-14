Cartas de Lula e Bolsonaro: por que a Justiça decidiu diferente

Advogado eleitoral explica por que a proibição de Flávio visitar o pai não repete o precedente das cartas lidas em palanques petistas em 2018 -

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender por 90 dias o direito do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, reacendeu um debate na política brasileira e nas redes sociais: o de que haveria dois pesos e duas medidas no tratamento dado pela Justiça a diferentes lideranças presas. A comparação mais citada nos últimos dias envolve as cartas escritas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante os 580 dias em que ficou preso em Curitiba, entre 2018 e 2019, e que foram lidas publicamente por aliados sem gerar sanções judiciais na época.

Para entender as diferenças entre os dois episódios, o Correio ouviu o advogado Newton Lins, especialista em Direito Eleitoral. Segundo Lins, as duas cartas, a de Lula e a de Bolsonaro, lida por Flávio em 11 de julho, "parecem gêmeas ao olhar apressado", mas "compartilham apenas o suporte: papel e tinta". Para o advogado, a diferença decisiva não está no conteúdo dos textos, mas na "moldura jurídica" que envolve cada um dos ex-presidentes.

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O especialista lembra que, ao conceder a prisão domiciliar humanitária a Bolsonaro, em março, Alexandre de Moraes proibiu expressamente o uso de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros, restrição renovada em 3 de julho. Não havia, ressalta o advogado, ordem equivalente contra Lula em 2018.

Há ainda, para Lins, uma segunda diferença: o momento do calendário eleitoral. A carta de Lula foi lida em 11 de setembro de 2018, quando a propaganda eleitoral já era permitida desde 16 de agosto daquele ano. Já a carta de Bolsonaro veio a público em julho de 2026, período em que pedir voto ainda é conduta vedada pela legislação eleitoral.

Por que o caso de Lula não gerou punição semelhante

O advogado rebate a ideia de que Lula teria tido liberdade irrestrita durante a prisão. Ele cita que, em julho de 2018, a juíza Carolina Lebbos chegou a negar entrevistas ao ex-presidente e indeferiu pedidos do PT para gravar atos de pré-campanha na carceragem, sob o argumento de que a lei reserva ao preso a manifestação por escrito.

"O canal audiovisual foi fechado; o epistolar, preservado, precisamente o que assegura o art. 41, XV, da Lei de Execução Penal. Lula usou a porta que estava aberta. E não há desobediência onde não houve comando", afirma Lins.

Para ele, o Direito Eleitoral é "temporal por vocação", ou seja, o mesmo gesto pode ser lícito ou ilícito dependendo da data em que ocorre, assim como a execução penal é individualizada, com condições próprias para cada regime de cumprimento de pena. "O meio, neste caso a carta, é juridicamente irrelevante. O que decide é a norma que incide sobre o emissor no instante do ato", resume.

Os três fundamentos usados por Moraes

De acordo com o advogado, a decisão de Moraes se apoia em três pilares: o descumprimento da cautelar por interposta pessoa; o desvio de finalidade da visita, que teria servido para retirar do domicílio um texto destinado à publicação; e a reincidência, já que haveria registro de episódio semelhante em agosto de 2025. Com base nesses argumentos, e amparado no art. 41 da Lei de Execução Penal, o ministro suspendeu o direito de visita por 90 dias e deu prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro esclareça se o ex-presidente sabia que a carta seria divulgada.

Houve propaganda eleitoral antecipada?

Questionado sobre esse ponto, Lins pondera que "pode haver, e apenas isso". Segundo ele, o art. 36-A da Lei das Eleições autoriza o pré-candidato a se manifestar publicamente, desde que sem pedido explícito de voto, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dispensa a chamada "palavra mágica", bastando uma expressão de carga semântica equivalente. Para o advogado, apresentar o filho como "porta-voz" e "melhor opção", somado ao chamamento para que aliados "vistam a camisa", "tangencia essa fronteira", embora falte, segundo ele, marcadores mais claros, como menção ao número de urna. "Quem hoje afirma, categoricamente, que houve, ou que não houve, faz militância, não análise", diz.

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Os próximos passos

Lins explica que, na esfera da execução penal, existe a possibilidade de que o descumprimento das medidas cautelares leve à revogação da prisão domiciliar e ao retorno de Bolsonaro ao regime fechado, decisão que pode ser questionada por agravo à Primeira Turma do STF. Já na esfera eleitoral, os desdobramentos possíveis vão do simples arquivamento a uma representação por propaganda antecipada, punível com multa, até a hipótese, considerada remota pelo advogado, de uma ação por abuso de poder político, que teria potencial para atingir a própria candidatura de Flávio Bolsonaro.

Para Lins, é preciso reconhecer também o efeito político da decisão, já que os 90 dias de suspensão consequentemente implicam que Flávio só se encontre com Jair Bolsonaro após o primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. "O grupo atingido já colheu o que lhe interessava: a imagem do impedimento. É o preço que o juiz paga por não poder deixar de cumprir as próprias decisões", avalia. Ainda assim, o advogado faz uma ressalva final: "O ganho político não converte a decisão em erro jurídico, assim como o acerto jurídico não apaga o ganho político."