O que Lula disse à equipe da pré-campanha sobre pesquisas eleitorais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se na terça-feira (14/7) com parte da equipe da pré-campanha à reeleição para tratar, entre outros temas, de um assunto específico: as pesquisas de intenção de voto.
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Ao Correio, um integrante da linha de frente da estratégia eleitoral do petista afirmou que o chefe do Executivo orientou o núcleo da campanha a não se guiar apenas pelos levantamentos públicos. Segundo esse interlocutor, Lula defendeu que os resultados sirvam como um direcionamento para a atuação nos diferentes meios de comunicação, como internet, rádio, televisão e discursos.
Na pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje, o presidente apareceu com 40% das intenções de voto no primeiro turno. Lideranças petistas atribuíram o avanço de Lula ao desempenho do governo e fizeram críticas ao senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
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