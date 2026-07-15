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Eleições 2026

O que Lula disse à equipe da pré-campanha sobre pesquisas eleitorais

Núcleo da pré-campanha do petista foi orientado a não se pautar apenas pelos levantamentos. Na pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje (15/7), o presidente apareceu com 40% das intenções de voto no primeiro turno

Lula defendeu que os resultados sirvam apenas como um direcionamento para a atuação nos diferentes meios de comunicação - (crédito: Ricardo Stuckert /PR)
Lula defendeu que os resultados sirvam apenas como um direcionamento para a atuação nos diferentes meios de comunicação - (crédito: Ricardo Stuckert /PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se na terça-feira (14/7) com parte da equipe da pré-campanha à reeleição para tratar, entre outros temas, de um assunto específico: as pesquisas de intenção de voto.

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Ao Correio, um integrante da linha de frente da estratégia eleitoral do petista afirmou que o chefe do Executivo orientou o núcleo da campanha a não se guiar apenas pelos levantamentos públicos. Segundo esse interlocutor, Lula defendeu que os resultados sirvam como um direcionamento para a atuação nos diferentes meios de comunicação, como internet, rádio, televisão e discursos.

Na pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje, o presidente apareceu com 40% das intenções de voto no primeiro turno. Lideranças petistas atribuíram o avanço de Lula ao desempenho do governo e fizeram críticas ao senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 15/07/2026 12:28
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