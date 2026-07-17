Lula diz que fará "guerra da verdade" contra Trump após tarifaço

Lula, em pronunciamento realizado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), no Rio de Janeiro, reforçou o interesse em fazer uma "guerra" ao presidente norte-americano Donald Trump - (crédito: Reprodução/Youtube Lula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou nesta sexta-feira (17/7) em alusão ao tarifaço de 25% anunciado nesta semana pelo governo dos Estados Unidos às exportações brasileiras.

Lula, em pronunciamento realizado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), no Rio de Janeiro, reforçou o interesse em fazer uma "guerra" ao presidente norte-americano Donald Trump.

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"O Brasil não tem interesse em guerra, nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele (Trump) é a guerra da verdade. Quero provar ao mundo quem está falando a verdade nessa guerra tarifaria entre Brasil e Estados Unidos", afirmou Lula.

"Nessa, guerra (anunciada por Lula) Trump terá de usar a arma da palavra", completou o líder brasileiro, em seu segundo pronunciamento público após os EUA oficializarem a aplicação da tarifa de 25 % a uma lista de produtos brasileiros exportados para o país norte-americano.

Mais cedo, também no Rio de Janeiro, Lula condicionou sua manifestação a uma resposta pública de Donald Trump. “Quando Trump falar, eu falarei. Contra o Brasil, ninguém ganha mentindo”, disse o petista.

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Além das declarações de Lula após a oficialização das tarifas, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros palacianos criticaram publicamente, ontem (16), os argumentos do governo dos Estados Unidos para a aplicação da sobretaxa à exportações brasileiras.

Um dos pontos levantados pelos EUA, o funcionamento do Pix foi defendido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que chamou o sistema de pagamento como símbolo da “soberania financeira brasileira”.