Ciro Gomes diz avaliar apoio a Caiado ou Renan Santos à Presidência

O pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), citou Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) como pré-candidatos à Presidência que ele poderia apoiar para as eleições de 2026. A fala ocorreu em entrevista ao portal News Cariri neste sábado (18/7), após a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro tornar público o conflito com o pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), principalmente motivado pela disputa no Ceará.

Enquanto o PL Ceará apoia a candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado, Michelle defende Eduardo Girão (Novo-CE). Além disso, há conflito na definição das candidaturas do partido ao Senado. Enquanto Michelle apoiava a deputada federal Priscila Costa (PL) ao cargo, Flávio lançou como pré-candidato o deputado estadual Alcides Fernandes (PL).

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Na entrevista, Ciro explica que apoiaria a candidatura de Aécio Neves à Presidência por serem do mesmo partido. No entanto, com a desistência do tucano, o PSDB ainda não teria definido qual caminho seguirá. Sem citar Flávio, ele mencionou que poderia apoiar Ronaldo Caiado e Renan Santos.

“Eu e o Tasso (Jereissati, ex-senador do PSDB pelo Ceará), estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com o Ronaldo Caiado, votaria nele sem dificuldade. Estou acompanhando a novidade que apareceu, o Renan Santos. Me parece uma pessoa que, a despeito de jovem, está falando coisas muito verdadeiras, embora aqui e ali tenham exageros. Também é uma possibilidade”, afirmou.

Por fim, ele ponderou que a prioridade no momento é a eleição do Ceará, destacando que as divergências dentro do partido sobre o presidenciável não são um problema. “Hoje, nosso senador Alcides (Fernandes) vota no Flávio Bolsonaro. O (deputado) Mauro Benevides, que coordena meu projeto de governo, é vice-líder do (governo) Lula (na Câmara). E tá tudo certo”, disse.