Real Time Big Data: 48% do eleitorado quer terceira via nas eleições

Um novo levantamento divulgado nesta terça-feira (21/7), pela Real Time Big Data, mostra que uma grande parcela do eleitorado gostaria de ver uma terceira via nessas eleições, ao contrário do domínio entre lulismo e bolsonarismo.
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Somam 48% aqueles que estão cansados da polarização nacional entre lulismo e bolsonarismo; 27% aqueles que acreditam na polarização, afirmando que só assim é possível vencer o lulismo; e 25% dos que afirmam que só nesses cenários é possível superar o bolsonarismo.
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Quando perguntados quem representa a terceira via no Brasil, 26% dos entrevistados acreditam ser Renan Santos (Missão) como o mais indicado, seguido de perto por Romeu Zema (Novo), com 21%.
A "terceira via" refere-se aos esforços contínuos para lançar candidaturas de centro que tentam romper essa polarização. No cenário político atual, além de Renan Santos e Romeu Zema, figuras como o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) tenta se consolidar como alternativa.
No cenário de intenção de voto, no primeiro turno, o presidente Lula lidera a corrida com 40% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 33%. Entre os candidatos de centro, Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem empatados em terceiro, com 6%.
O levantamento ouviu 2 mil eleitores entre os dias 18 a 20 de julho de 2026, por meio de entrevista presencial. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-05864/2026.
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