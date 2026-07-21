Quem precisa de green card é o produtor brasileiro, alfineta Caiado

O pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou, nesta terça-feira (21/7), que quem precisa de green card é o produtor brasileiro “para entrar no mercado norte-americano sem pagar pedágio”.
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Nas redes sociais, o ex-governador defendeu que o green card é uma forma de fortalecer o agronegócio no Brasil, defender a indústria e proteger os empregos. “Não é turismo, é sobre autoridade moral para governar!”, escreveu.
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O governo do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, concedeu o green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A informação foi publicada inicialmente pela Folha de S.Paulo na segunda-feira (20) e confirmada pelo Correio Braziliense junto a aliados do ex-parlamentar.
O documento garante ao cidadão estrangeiro o direito de viver, trabalhar e estudar nos Estados Unidos por tempo indeterminado, sem a necessidade de autorizações adicionais para permanecer no país.
A concessão ocorre em meio à crise entre Brasil e Estados Unidos, uma semana após os norte-americanos anunciarem tarifas adicionais de 25% aos produtos brasileiros importados. Nas redes sociais, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro".
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