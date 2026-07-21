Michelle ainda não decidiu se irá à convenção nacional do PL

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ainda não decidiu se comparecerá à convenção nacional do PL que oficializará a candidatura do enteado e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. O evento será realizado neste sábado (25/7) em São Paulo.
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A ausência ocorre semanas após Michelle tornar pública a crise com Flávio Bolsonaro. Em junho, ela publicou dois vídeos nas redes sociais em que diz ter sido “maltratada” e “humilhada” pelo senador, revelando que os dois não mantêm contato desde o fim de 2025.
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Desde então, a ex-primeira-dama deixou a liderança do PL Mulher, estrutura que ajudou a consolidar desde 2022 e criou o movimento “Imparáveis”. Ela também sinalizou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não querer participar da campanha presidencial de Flávio, assim como não se candidatar ao Senado Federal nas eleições de 2026.
Vale lembrar que Michelle esvaziou o ato organizado por Flávio com mulheres da direita em Brasília há algumas semanas. A reunião tinha como objetivo discutir propostas voltadas ao eleitorado feminino e fundamentou o programa Brasil por Elas, lançado na última semana.
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Interlocutores da ex-primeira-dama destacaram que algo que deve interferir na ida de Michelle no evento deste sábado é a logística, tendo em vista que o marido e ex-presidente Jair Bolsonaro segue em prisão domiciliar em Brasília.
Michelle Bolsonaro assumiu a responsabilidade de cuidar da rotina diária do marido em casa, o que inclui a organização de seus medicamentos, preparação de refeições específicas e cuidados gerais com a saúde dele.
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