Pré-candidato à Presidência promete iPhone grátis a quem fizer curso de empreendedorismo

O pré-candidato à Presidência da República, Leonardo Avalanche (PRTB) prometeu presentear os brasileiros com um iPhone de última geração e um ano de internet gratuita. Para garantir o benefício previsto no plano de governo de Avalanche, bastaria ao cidadão concluir um curso de empreendedorismo.
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O aparelho será uma "ferramenta de trabalho para ter a oportunidade de mudar de vida", segundo a proposta "iPhone para Todo Brasileiro".
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O candidato do PRTB, que é presidente do próprio partido, anunciou sua candidatura à Presidência no 14 de julho. Contudo, de lá para cá, ainda não conseguiu adesão junto ao eleitor. Ele, por exemplo, não pontuou na pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (24/7).
A ideia, segundo o documento, é inserir a população na "economia digital" e oferecer uma fonte de renda. No texto, o pré-candidato dá sugestões de como o programa pode ajudar os brasileiros.
"Pode aprender a vender online e transformar aquele bolo de pote feito em casa numa pequena empresa, divulgando os produtos direto pelo celular Pode ser aquele jovem, ainda adolescente, que aprende a mexer com tráfego pago e passa a vender produto de outras pessoas pela internet, ganhando comissão Ou pode seguir o outro caminho: se qualificar, mostrar que entende de conteúdo digital, e ser chamado pelo nosso governo pra fazer post", exemplifica o plano.
Segundo o plano, o custo do programa será bancado com parte da verba federal hoje destinada à publicidade oficial. A proposta defende trocar "poucos contratos milionários" por "milhares de contratos menores" espalhados pelo País.
Avalanche diz que "o custo de universalizar o acesso a um bom celular com internet é menor do que o custo de manter milhões de pessoas fora da economia digital".
O pré-candidato, porém, não divulga no plano dados ou estudos que sustentem a tese. Também não especifica detalhes sobre o curso de empreendedorismo que seria o pré-requisito para "ganhar" o Iphone.
No texto, Leonardo Avalanche também promete manter o Bolsa Família de quem aderir ao programa.
"Hoje, muita gente com medo de assinar carteira ou de conseguir um trabalho acaba nem tentando, com receio de perder o benefício. Aqui não: a renda extra vem garantida pelo nosso governo, sem perder o Bolsa Família", diz o texto.
O anúncio da pré-candidatura de Avalanche foi feito no dia 14 de julho. Em mensagem enviada aos jornalistas, ele afirmou que o partido "é o da coragem e do trabalho".
Avalanche é o presidente da sigla pela qual concorre. O PRTB ganhou destaque na eleição municipal de 2024 por causa da candidatura de Pablo Marçal, hoje no União Brasil, à Prefeitura de São Paulo.
A legenda também se destacou após matéria do Estadão revelar que um dirigente da sigla em São Paulo foi indiciado por associação ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O próprio Avalanche teria admitido, em áudio publicado pela Folha de S.Paulo, ter vínculos com a facção. Ele nega que a voz seja dele.
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