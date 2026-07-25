Nunes critica divisão da direita e afirma que Bolsonaro já deu a ordem

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticou a divisão da direita para as eleições durante participação na Convenção Nacional do PL em São Paulo. Nunes relembrou que candidatos do próprio campo da direita se juntaram para atacá-lo em 2024 quando concorreu à prefeitura.
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“Acabei de disputar uma eleição, uma das mais difíceis da história da cidade, juntaram quatro contra nós, inclusive do nosso campo, para nos atacar. E é o que tem acontecido com nossos candidatos ao Senado. Temos é que nos unir, o time está formado, é o Flávio! Quem fizer um jogo contra está traindo aquilo que o Jair Bolsonaro orientou. A gente precisa ter essa consciência, essa união”, defendeu Nunes.
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Ricardo também destacou que essa união precisa acontecer na disputa ao Senado, que a direita precisa se unir em torno dos nomes já escolhidos.
“A gente vai fazer uma baita bancada de senadores, corajosos e firmes. Vamos fazer vários governadores, olha a virada que está acontecendo, temos tudo para ganhar as eleições. A gente precisa ter união, o time é esse, está montado. A gente unido, sem errar, caminhando para a mesma direção. Parem de divisão, está decidido”, pediu.
O prefeito de SP também saudou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro após clamar por união da direita. “Michelle, nós estamos juntos, amamos você e vamos juntos ganhar essa batalha”, disse.
Ataque ao judiciário
Nunes ainda falou sobre a necessidade da direita se fortalecer no Senado em 2027, para que os senadores possam agir independente do Supremo Tribunal Federal (STF) ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
“Com nosso campo fazendo uma grande bancada no Senado, o jogo vai verdadeiramente mudar. A gente tem André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) (pré-candidatos ao Senado em SP) que vão colocar o peito na frente para defender os interesses do brasileiro, independente de STF e STJ, ou qualquer coisa que venha a fazer com que o interesse do Brasil seja colocado em segundo plano”, afirmou.
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