Tebet pede apoio das mulheres para votar em Lula e Haddad

A ex-ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (PSB), fez um apelo ao eleitorado feminino para apoiar as candidaturas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição e de Fernando Haddad ao Governo de São Paulo. A declaração ocorreu neste sábado (25/7), durante a convenção do Partido dos Trabalhadores (PT), realizada em Campinas, que oficializou Haddad como candidato ao Palácio dos Bandeirantes.
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Durante o discurso, Tebet afirmou, ao lado de Lula, que as mulheres terão papel decisivo nas eleições presidenciais de 2026 e agradeceu aos apoiadores que participaram do evento. “Presidente Lula, quem vai colocar a quarta estrela no seu peito como quatro vezes presidente da República serão as mulheres paulistas e as mulheres brasileiras."
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A candidata ao Senado Federal também criticou as manifestações que colocam em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e afirmou que os questionamentos ocorrem porque os adversários já esperariam uma derrota nas urnas. "Já começou o questionando a segurança das urnas porque já sabe, já sente o cheiro da derrota em outubro e quer colocar em dúvida os resultados."
A ministra também afirmou que o grupo adversário representa retrocessos e convocou as mulheres a exercerem protagonismo nas eleições."Nós, mulheres, vamos em outubro dizer a eles que não, que nós mulheres sabemos votar. Vamos votar em Lula para presidente e em Haddad para governador do estado", reforçou.
Ao abordar a situação de São Paulo, Tebet criticou a condução da segurança pública e das concessões de serviços estaduais. Segundo ela, a população enfrenta aumento da criminalidade e da violência contra as mulheres.
"A verdade dos números e dos fatos é que, enquanto ele(Tarcísio de Freitas) fala que a polícia garante segurança pública e paz para a população paulistana e paulista, o que vemos hoje é cada vez mais insegurança, com furtos e roubos de celulares, e com o aumento massacrante e vergonhoso da violência contra a mulher nas ruas e do feminicídio em São Paulo – porque no Brasil diminuiu."
*Estagiário sob a supervisão de Ana Raquel Lelles
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