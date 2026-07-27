Genial/Quaest: Hana Ghassan e Daniel Santos tem empate técnico no Pará

Hana Ghassan e Daniel Santos tem empate técnico em todos os cenários segundo Genial/Quaest - (crédito: Instagram @hanaghassan/@doutordanielsantos)

A Genial/Quaest divulgou nesta segunda-feira (27/7) uma pesquisa que mostra como está a intenção de votos para governador no Pará. Hana Ghassan (MDB) lideram numericamente os dois cenários estimulados de primeiro turno, com 24% e 25%, mas a diferença fica dentro da margem de erro da pesquisa, o que configura um empate técnico com Daniel Santos (Podemos), que ficou com 20% e 23% das intenções de voto.

Nas duas simulações, o número de eleitores indecisos supera o percentual de votos de qualquer candidato. Somando este grupo com aqueles que declararam voto nulo ou em branco, a parcela do eleitorado sem opção para governador varia de 39% a 41% do total.

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No segundo turno, a sondagem também indica empate técnico entre os dois candidatos, com vantagem numérica de 1 ponto para Hana Ghassan somando 36% contra 35% dos votos para Daniel Santos.

Entre os eleitores, 68% responderam que a intenção de voto para governador pode mudar, e 30% veem a decisão como definitiva.

Para o senado

Para o Senado, a disputa para as duas cadeiras está entre o ex-governador Helder Barbalho (MDB), Delegado Éder Mauro (PL) e Zequinha Marinho (Podemos).

Helder Barbalho lidera na intenção de voto com 21% a 23%, a depender do cenário. Éder Mauro aparece em 2º, com 14% a 15% das intenções de voto, seguido por Zequinha com 7% a 9%.

Na escolha para senador, 42% do eleitorado considera a decisão como definitiva, contra 57% que acreditam que o voto pode mudar antes das eleições. Desses, 36% querem que o próximo governador mude totalmente o trabalho que vem sendo feito, enquanto outros 34% querem que mude apenas o que não está bom e 26% que continue o trabalho.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 900 eleitores em 52 municípios do Pará entre os dias 21 e 25 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento foi registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PA-04548/2026.