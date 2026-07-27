Caiado avalia como "deplorável" declarações de Milei contra Moraes

Caiado cumpriu agenda em São Paulo nesta segunda (27/7), e disse ainda que bandidos vão "mudar de país" se for eleito - (crédito: Divulgação/PSD)

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) avaliou nesta segunda-feira (27/7) como “deplorável” a atitude do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção nacional do PL, realizada no último sábado (25). Na ocasião, Milei chamou de “lixo calvo” o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Caiado cumpriu agenda no interior de São Paulo ao longo do dia. Ele classificou como “inadmissível” que outros países interfiram na campanha eleitoral brasileira, defendendo que faz parte da “liturgia” de um presidente se ausentar das discussões de outros países.

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Para ele, as eleições do Brasil devem ser decididas pelos brasileiros. “Isso é respeito com o povo que realmente está lá decidindo a sua condição e definindo quem é o seu candidato ou quem deve ser eleito no país”, disse Caiado. Para o ex-governador, as falas de Milei “não acrescentaram” em nada ao debate.

Milei criticou a negativa do ministro Alexandre de Moraes ao pedido de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente argentino também não deixou de tecer críticas ao socialismo e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e chegou a afirmar que o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) será o libertador do Brasil.

“Bandido vai mudar de país”

O candidato afirmou que, se eleito, os “bandidos” vão mudar de país. Isso porque o plano do ex-governador é trazer as medidas de segurança implantadas em Goiás para o âmbito nacional.

“As pessoas sabem que, em Goiás, bandido não se cria, (...) as pessoas lá vivem em paz total. E esse modelo eu vou implantar no Brasil. Podem ter certeza que, quando chegar na Presidência, bandido vai mudar de país”, afirmou.

Questionado sobre a medidas de valorização do agronegócio na economia, Caiado defendeu um plano plurianual para que o setor tenha mais previsibilidade sobre a renda. “Uma política agrícola que realmente dê sinalização de como o país vai se comportar, em termos de crédito, apoio, infraestrutura, abrir mercado no exterior”, apontou.