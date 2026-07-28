Morre Odelmo Leão, ex-prefeito de Uberlândia e ex-deputado federal

Odelmo Leão em 2015, quando exercia mandato de deputado federal pelo PP - (crédito: Gustavo Lima/Câmara dos Deputados/Divulgação )

Morreu nesta segunda-feira (27/7), aos 80 anos, o político mineiro Odelmo Leão. Ele sofreu um mal-estar súbito na noite desta segunda-feira (27/7), foi hospitalizado, mas não resistiu. A morte foi confirmada por meio de uma nota oficial publicada no perfil dele e também no da filha, a deputada estadual Ana Paula Junqueira Leão (PP).

O corpo do ex-prefeito está sendo velado na Arena Sabiazinho desde as 8h desta terça. O espaço foi aberto ao público às 10h, já com fila para a última despedida. O sepultamento está previsto para ocorrer às 17h30, no cemitério São Pedro.

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Odelmo Leão foi prefeito de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por quatro mandatos, de 2005 a 2012 e, posteriormente, de 2017 a 2024. Ele também foi eleito cinco vezes deputado federal. Entre 2003 e 2004, ocupou ainda o cargo de secretário da Agricultura de Minas Gerais.

Natural de Uberaba, também no Triângulo Mineiro, Odelmo Leão ocupou cargos no Banco da Lavoura e no Banco Triângulo Mineiro, na década de 1960, antes de entrar na vida pública. Ele também atuou em sindicatos rurais e em entidades ligadas à agricultura e à pecuária do estado.

A Prefeitura de Uberlândia decretou luto oficial de sete dias. A Câmara Municipal da cidade publicou uma nota de pesar. "A Câmara Municipal de Uberlândia manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Uberlândia Odelmo Leão. Na noite desta segunda-feira (27), Odelmo Leão apresentou um mal-estar e foi prontamente encaminhado ao hospital. Apesar de todos os esforços da equipe médica, ele não resistiu e faleceu."

A nota prossegue: "Nascido em 26 de maio de 1946, Odelmo Leão dedicou grande parte de sua vida à vida pública, deixando sua contribuição para a história e o desenvolvimento de Uberlândia. A Câmara Municipal se solidariza com os familiares, amigos e toda a população uberlandense neste momento de profunda tristeza", disse o Legislativo da cidade.