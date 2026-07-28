Flávio Bolsonaro aciona STF contra Lula novamente por fala sobre enforcamento de "traidores"

A defesa de Flávio argumenta que as manifestações do mandatário têm um alcance ampliado devido à sua posição de liderança, influenciando milhões de pessoas e gerando um risco real - (crédito: Marina Uezima/Estadão Conteúdo)

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apresentou nesta terça-feira (28/7) uma nova petição ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o presidente e pré-candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



A defesa do parlamentar pede que o ministro Kassio Nunes Marques, relator do caso, investigue falas de Lula que sugerem que “traidores da pátria” deveriam ser enforcados, alegando que tais declarações configuram os crimes de ameaça e incitação ao crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O novo documento se baseia em um discurso do mandatário realizado no dia 20, durante a convenção do PDT em Brasília. Na ocasião, o presidente afirmou que “antigamente, traidor era enforcado” ao criticar adversários que recorrem aos Estados Unidos para pedir sanções contra o Brasil.

Leia também: Defesa de Flávio Bolsonaro nega que vídeo de IA seja pedido de voto

Para os advogados de Flávio, a repetição desse discurso — já alvo de uma notícia-crime anterior — demonstra que não foi uma fala isolada, mas uma estratégia deliberada para “naturalizar a ideia de morte” do adversário político, colocando em risco a vida do senador e a segurança do processo eleitoral.

Histórico

A disputa judicial começou em junho, após um evento em Catalão, em Goiás, no dia 2. Naquela data, Lula chamou os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro de “traidores” e “vendilhões da pátria”, vinculando-os à decisão do governo estadunidense de impor tarifas de até 25% sobre produtos brasileiros. O petista declarou que “por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merecem os traidores?”.

Nas duas ocasiões, o mandatário cometeu um erro histórico: embora tenha citado Silvério como exemplo de punição, quem foi efetivamente condenado e executado por enforcamento na Inconfidência Mineira foi Tiradentes, e não o seu delator.

A defesa de Flávio argumenta que as manifestações do mandatário têm um alcance ampliado devido à sua posição de liderança, influenciando milhões de pessoas e gerando um risco real. Até o momento, o Palácio do Planalto não se manifestou oficialmente sobre a nova petição protocolada no Supremo.