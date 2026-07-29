Caiado critica convenção de Flávio e promete seguir regras sobre IA

Na avaliação do ex-governador, a convenção de Flávio Bolsonaro foi limitada a debates envolvendo disputas diplomáticas entre Brasil, Argentina e EUA - (crédito: Platobr PolÃ­tica)

O candidato do União Brasil à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que pretende utilizar inteligência artificial (IA) durante a campanha eleitoral apenas dentro das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. A declaração foi dada após ser questionado sobre o uso da tecnologia na convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), marcada pela exibição de um vídeo produzido com inteligência artificial do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o ex-governador de Goiás, sua campanha seguirá rigorosamente a legislação vigente. "Vou cumprir exatamente os ditames da lei, dentro dos critérios estabelecidos e identificando quando houver utilização de inteligência artificial, conforme determina a legislação eleitoral."

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Ao comentar a convenção do adversário, o presidenciável criticou o foco do evento bolsonarista e disse que o encontro deixou de apresentar propostas para o país. Na avaliação dele, o espaço foi ocupado por debates envolvendo disputas diplomáticas entre Brasil, Argentina e Estados Unidos, além da participação do presidente argentino, Javier Milei. "O brasileiro esperava conhecer as propostas do candidato, mas assistiu a uma convenção voltada para ataques e conflitos internacionais", declarou.

Caiado também afirmou que a utilização da imagem de Jair Bolsonaro por meio de IA não contribuiu para fortalecer a candidatura de Flávio Bolsonaro. Segundo ele, o eleitor deseja conhecer diretamente as ideias do candidato à Presidência, e não de terceiros. "Queremos saber o que pensa o candidato, e não assistir à apresentação do pai por inteligência artificial", disse.



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Na sequência, o governador ampliou as críticas ao cenário eleitoral e afirmou que tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto Flávio Bolsonaro estariam desviando o foco do debate nacional para temas que, segundo ele, não respondem aos principais problemas enfrentados pela população. Entre as prioridades citadas por Caiado estão o combate ao endividamento das famílias, à corrupção, ao narcotráfico e à estagnação econômica.

Apesar do tom adotado contra o adversário, Caiado minimizou os impactos políticos das críticas. Questionado se teme perder um eventual apoio de Flávio Bolsonaro em um segundo turno, respondeu que apenas comentou fatos públicos relacionados à convenção e reiterou que um candidato à Presidência deve construir sua própria liderança. "Quem quer governar o Brasil precisa apresentar autoridade moral e propostas para o país", enfatizou.