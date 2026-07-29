Dino dá 10 dias para Executivo e Legislativo explicarem emendas

Dino: "Indicar uma 'emenda Pix' não é o mesmo que 'passar um Pix' para uma pessoa da família ou um comércio da esquina" - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino solicitou, nesta quarta-feira (29/7), que o presidente da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal apresentem informações, dentro de um prazo de 10 dias, sobre a responsabilização parlamentar na execução de emendas.

Segundo o ministro, as manifestações devem contemplar uma proposta de uma matriz de responsabilidades, que conte com a “identificação dos agentes envolvidos em todas as etapas do ciclo da despesa custeada com recursos provenientes de emendas parlamentares”.

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Assim, devem ser especificadas “atribuições e responsabilidades correspondentes a cada fase da execução, alcançando a existência da responsabilidade do parlamentar autor da indicação da ‘emenda individual’, com a definição impositiva de destinatários e objetos”.

A decisão ocorre no âmbito da ação sobre emendas parlamentares proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.995. Nela, os autores apontam um aumento da responsabilização dos parlamentares na execução das emendas e questionam alterações promovidas na Constituição pelas Emendas Constitucionais (EC) nº 86/2015, nº 100/2019 e nº 105/2019.

O partido sustenta que a evolução normativa das emendas parlamentares impositivas transferiu aos parlamentares significativo poder de direcionamento da aplicação de recursos públicos.

Além disso, aponta que não é compatível com a Constituição Federal conferir a deputados e senadores poder decisório sobre a destinação de verbas públicas sem a correlata sujeição aos deveres de motivação, transparência, impessoalidade, rastreabilidade, prevenção de conflitos de interesses, prestação de contas e responsabilização.

No despacho, o ministro Flávio Dino avalia que “a controvérsia deduzida integra o problema estrutural atinente ao regime jurídico das emendas parlamentares” e reitera o posicionamento do Supremo de que as emendas impositivas “alteraram o processo orçamentário brasileiro, ampliando substancialmente a participação do Poder Legislativo nas decisões de alocação de recursos públicos”

“Tal cenário é ainda mais sensível no âmbito das emendas parlamentares individuais, em relação às quais as decisões quanto à destinação dos recursos decorrem, na prática, da manifestação de vontade de um único parlamentar”, alerta. O ministro ainda cita que, entre 2014 e 2025, a despesa empenhada por emendas parlamentares no Orçamento da União registrou crescimento de 318%.

"Afinal, o emprego do dinheiro público subordina-se a critérios regrados pela Constituição Federal, compondo o devido processo constitucional orçamentário. Dizendo de modo mais óbvio: indicar uma 'emenda Pix' não é o mesmo que 'passar um Pix' para uma pessoa da família ou um comércio da esquina", afirmou o ministro.