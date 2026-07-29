Mãe de Flávio Bolsonaro será candidata a deputada federal pelo RJ

A mãe do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), Rogéria Bolsonaro, anunciou, nesta quarta-feira (29/7), que será candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. “Teremos uma ampla frente de lutas e combates em todos os níveis dessa eleição”, escreveu nas redes sociais.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na publicação, ela aponta como eixos da sua campanha a defesa da segurança, da família e o combate à corrupção. Além disso, indica as pautas: defesa da vida, desde a concepção até a vida natural; em defesa da liberdade, da fé e dos valores cristãos; transparência, honestidade e compromisso com o povo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Desempenho de Flávio Bolsonaro no Rio está abaixo da votação do pai em 2022
- Leia também: Esposa de Ramagem será candidata a deputada pelo PL no Rio de Janeiro
Em resposta, nas redes sociais, o filho e senador Flávio Bolsonaro afirmou estar orgulhoso e feliz com a candidatura da mãe. “Ela vai representar as famílias brasileiras com a mesma garra e dedicação com que cuida da nossa. (...) Com a sua força, vamos transformar o Brasil e a Câmara dos Deputados”, escreveu.
Vale lembrar que Rogéria foi vereadora do Rio de Janeiro entre 1993 e 2000 e, recentemente, foi divulgada como suplente na chapa ao Senado Federal de Márcio Canella (União), que cumpre medidas cautelares após ser preso em flagrante por porte de arma ilegal.
Rogéria ainda pode herdar parte do eleitorado bolsonarista do estado, tendo em vista que nenhum dos outros filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro concorrerão no estado carioca. Além de Flávio, a candidata também é mãe de Eduardo e Carlos Bolsonaro.
Saiba Mais
- Política STF amplia cerco e busca bens e recursos de Vorcaro no exterior
- Mundo Após confirmação de Flávio, Caiado e Zema, PT se prepara para lançar Lula: quem são os candidatos à Presidência nas eleições de 2026
- Política Flávio é rejeitado por 52,9%, Lula, por 49,4%, segundo levantamento
- Política Atlas/Bloomberg: Lula lidera cenários de primeiro e segundo turno
- Política Moraes dá 48 horas para defesa de Bolsonaro explicar vídeo de IA no PL
- Política Flávio Bolsonaro aciona STF contra Lula novamente por fala sobre enforcamento de "traidores"