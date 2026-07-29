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Eleições 2026

Mãe de Flávio Bolsonaro será candidata a deputada federal pelo RJ

Antes, Rogéria Bolsonaro era cotada para ser suplente de Márcio Canella ao Senado Federal

Rogéria Bolsonaro e filhos: Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro - (crédito: Instagram/Reprodução)
Rogéria Bolsonaro e filhos: Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro - (crédito: Instagram/Reprodução)

A mãe do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), Rogéria Bolsonaro, anunciou, nesta quarta-feira (29/7), que será candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. “Teremos uma ampla frente de lutas e combates em todos os níveis dessa eleição”, escreveu nas redes sociais. 

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Na publicação, ela aponta como eixos da sua campanha a defesa da segurança, da família e o combate à corrupção. Além disso, indica as pautas: defesa da vida, desde a concepção até a vida natural; em defesa da liberdade, da fé e dos valores cristãos; transparência, honestidade e compromisso com o povo. 

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Em resposta, nas redes sociais, o filho e senador Flávio Bolsonaro afirmou estar orgulhoso e feliz com a candidatura da mãe. “Ela vai representar as famílias brasileiras com a mesma garra e dedicação com que cuida da nossa. (...) Com a sua força, vamos transformar o Brasil e a Câmara dos Deputados”, escreveu. 

Vale lembrar que Rogéria foi vereadora do Rio de Janeiro entre 1993 e 2000 e, recentemente, foi divulgada como suplente na chapa ao Senado Federal de Márcio Canella (União), que cumpre medidas cautelares após ser preso em flagrante por porte de arma ilegal.

Rogéria ainda pode herdar parte do eleitorado bolsonarista do estado, tendo em vista que nenhum dos outros filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro concorrerão no estado carioca. Além de Flávio, a candidata também é mãe de Eduardo e Carlos Bolsonaro. 

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 29/07/2026 14:27 / atualizado em 29/07/2026 14:31
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