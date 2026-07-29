Flávio é rejeitado por 52,9%, Lula, por 49,4%, segundo levantamento

Flávio é rejeitado por 52,9% dos brasileiros, Lula, por 49,4%, segundo levantamento - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Jefferson Rudy/Agência Senado)

Em uma nova pesquisa Atlas/Bloomberg para Presidente da República, divulgada nesta quarta-feira (29/7), o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 52,9% de rejeição. Nesse cenário, os eleitores avaliam em qual político não votaria.

O presidente Lula aparece em segundo com 49,4%, seguido por Jair Bolsonaro em terceiro, com 42,6%. Logo depois aparece a ex -primeira dama Michelle Bolsonaro (PL), com 39,2%. O candidato Renan Santos (Missão) aparece na sequência, com 38% de rejeição, seguido pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (PSD), com 37,7%.

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Um cenário comparativo entre Lula e Flávio Bolsonaro, mostra que os eleitores temem tanto a reeleição do presidente quanto uma eventual vitória do senador nas urnas. De acordo com o levantamento, 46.6% dos entrevistados têm receio da eleição de Flávio, enquanto 44,6% temem a reeleição de Lula. Já 8,7% se preocupam com ambos os cenários igualmente e 0,2% não souberam responder.

Quanto ao governo Lula, 51,2% dos eleitores desaprovam, enquanto 47,6% aprovam a gestão. Para 49,3% dos entrevistados, o governo atual é “ruim/péssimo”, já 37,9% avaliam como “ótimo/bom” e outros 12,7% como “regular”.

A Atlas/Bloomberg entrevistou 5.021 eleitores em todo o Brasil, entre os dias 22 e 27 de julho, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08602/2026.