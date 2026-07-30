Risco de vazamento faz Mendonça autorizar geolocalização de Jaques Wagner

A decisão que embasou a operação da Polícia Federal contra Jaques Wagner também aponta que o senador e sua família teriam sido beneficiados com o uso de jatinhos de Augusto Lima. A PF classificou esses deslocamentos aéreos como uma das "vantagens econômicas indevidas" - (crédito: BBC Geral)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou o risco de vazamento da operação como argumento para autorizar investigações da Polícia Federal baseadas em geolocalização e nos dados celulares contra o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o ex-sócio do Bando Master Augusto Lima, no âmbito da Operação Compliance Zero.

Então líder do governo no Senador, Wagner foi alvo de uma operação da PF em junho para apurar possíveis ligações criminosas no caso do Banco Master. Segundo a decisão que autorizou a operação da Polícia Federal, André Mendonça cita que os suspeitos se comunicavam por meio de linguagens cifradas e mensagens temporárias.

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O risco de vazamento, de acordo com a decisão assinada por Mendonça, foi fundamentado a partir de o fato de que, no mesmo dia em que a PF apresentou os pedidos de busca e apreensão e o monitoramento de celulares, o ministro recebeu um pedido de audiência de um dos alvos.

O magistrado também endossa o argumento da Polícia Federal que indicou que a suposta organização criminosa investigada teria a capacidade técnica para monitorar as ações dos próprios investigadores e autoridades

Família de Wagner usou jatinho, diz PF

A decisão que embasou a operação da Polícia Federal contra Jaques Wagner também aponta que o senador e sua família teriam sido beneficiados com o uso de jatinhos de Augusto Lima. A PF classificou esses deslocamentos aéreos como uma das "vantagens econômicas indevidas".

Além de Wagner, segundo a decisão, a Polícia Federal apontou que a família de seu enteado, Eduardo Mendonça Sodré Martins, fez deslocamentos no jatinho oferecido por Augusto Lima. O Correio aguarda pronunciamento do senador Jaques Wagner sobre a retirada do sigilo da decisão que embasou a operação policial contra ele.