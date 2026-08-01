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ELEIÇÕES 2026

Tarcísio é oficializado candidato e convenção busca projeção nacional

Evento no Ginásio do Ibirapuera reúne lideranças da aliança que apoia a reeleição do governador de São Paulo e foi planejado para destacar seu protagonismo no cenário político nacional

O evento marca o início formal da campanha e deve reunir dirigentes e representantes dos partidos. - (crédito: Marco Galvão/Alesp)
O evento marca o início formal da campanha e deve reunir dirigentes e representantes dos partidos. - (crédito: Marco Galvão/Alesp)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será oficializado neste sábado (1º) como candidato à reeleição durante a convenção estadual do Republicanos, realizada no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. O evento marca o início formal da campanha e deve reunir dirigentes e representantes dos partidos que compõem a coligação em torno da candidatura.

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A estratégia dos organizadores é transformar a convenção em uma demonstração de força política, projetando Tarcísio como uma das principais lideranças do campo conservador para além das disputas estaduais. A expectativa é de ampla participação de aliados, parlamentares e dirigentes partidários, conferindo ao encontro um alcance de dimensão nacional.

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Nos bastidores, integrantes da campanha afirmam que a programação foi estruturada para manter o governador como figura central do evento. A avaliação é de que a convenção deve reforçar sua imagem como principal nome da aliança em São Paulo, em um momento de articulações para a corrida presidencial e para a formação de palanques nos estados.

Entre os convidados está o senador Flávio Bolsonaro, cuja presença é considerada relevante pelo peso político junto ao eleitorado conservador. Ainda assim, aliados de Tarcísio trabalham para que a participação do parlamentar não desloque o foco do ato, preservando o protagonismo do governador durante os discursos e demais atividades da convenção.

A oficialização da candidatura ocorre em meio às negociações nacionais das legendas que integram a coligação e às definições sobre alianças para as eleições de 2026. A expectativa da campanha é que o evento sirva não apenas para lançar a disputa pela reeleição em São Paulo, mas também para consolidar Tarcísio como uma das principais referências do grupo político no cenário nacional.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

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Por Alícia Bernardes
postado em 01/08/2026 10:43
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